教師整備率 如台版國王新衣

中小學開學後仍然缺師，相較於第一線的愁雲慘霧，教育主管單位反應卻格外淡定，往年尚表現出憂心忡忡的教育部，今年索性擺出「一切盡在掌握中」的姿態，聲稱目前全國僅剩六一四名缺額待補，教師整備完成率高達百分之九十九點五八，幾乎可謂完美達標。

更令人瞠目的是，鄭英耀部長更進一步定調，教師聘任是各縣市政府的責任，從數據來看，不會影響教學正常化云云。報導一出，各界譁然，對於教育部長如此不食人間煙火、背離現場實況的言論，咸感不可思議。

實情是，許多學校直到現在都還努力招聘老師；為找到師資，學校行政團隊不得不一再放寬徵聘資格、降低甄選門檻，但即便條件已退讓到近乎底線，招聘公告貼了又貼、面試辦了又辦，乏人問津者比比皆是。為避免開天窗，因應課務安排，學校行政端為只能要求校內正式教師或現有代理教師以「超鐘點」方式支援授課。此舉雖使課表順利產出、名目缺額歸零，卻是以加重教師負擔為代價，形成人力運用失衡，這才是整備率接近百分百的真相。

教育部言必稱整備率，念茲在茲教學正常化，殊不知，部分學校在特定領域（如理化、資訊、生科及特殊教育）招聘困難時，常被迫將課務分配予非專長教師，導致「跨領域配課」與「非專長授課」漸成常態；教師兼課過多，更直接影響學生的學習權益與整體教育品質，而這不正與教學正常化直接牴觸？

更令人難以苟同的是，所謂「國民教育是地方業務」，似乎已成為教育部的卸責護身符。這種消極被動的施政態度，已導致諸多教育政策出現「一國多制」的混亂場面，甚至惡化到「一校一制」的荒謬地步，台灣國民教育體系正陷入前所未有的紊亂與分歧。

事實上，國民教育依法雖屬地方主管業務，但當缺師問題已然從個別縣市的特殊困境，蔓延成為全國絕大多數學校的共同噩夢時，便不再只是地方層級的行政瑣事，而是攸關國家人才培育根基的重大危機。追根究柢，缺師問題之所以變本加厲，成因包括整體師資培育政策的失調、如何有效提升教師職業的社會吸引力、如何透過立法與行政手段杜絕校園內日益猖獗的不當濫訴、如何增置符合現代學校多元需求的人員編制，以及如何順應少子化趨勢、務實降低每班學生人數以減輕教師負擔等，無一不屬立法院與教育部的業務。一句地方權責，反正好官我自為之，天下豈有如此輕鬆寫意的首長？

美化數據只能暫時粉飾太平，無法真正掩蓋結構性的制度缺失。面對全國性的師資斷層與人力老化危機，主管機關絕不能以「開學皆能順利開課」為最低標準，便輕率地將問題視為已解決。若僅依靠基層教師超鐘點撐持場面，不過是將深層的結構性困境向後推延，把炸彈丟給下一學期、下一批可憐的行政團隊罷了。

這場以數據掩飾制度失靈的鬧劇，猶如台版「國王新衣」，當第一線的教育人員都可清楚指出問題，而教育部長仍陶醉於整備率近百分百，試問，這不正是當前台灣教育體系最危險、最令人痛心的危機嗎？