讀家觀點／行政獨大弱國會下的憲政危機

卓內閣上任迄今，對立院三讀通過之法案不副署已高達八案，憲政史上前所未有。除法案外，人事案方面，檢察總長、大法官、ＮＣＣ委員，前兩者由總統提名、後者由閣揆提名，亦均未能達成。

綜觀憲法中府會制衡的基本架構，國會監督政府植基於立法院為國家最高立法機關。憲法第七十二條，總統「應」於收到法律案後十日內公布之，例外情況僅限憲法第五十七條，而第五十七條為憲法增修條文第三條第二項停止適用，故行政院對立法院負責依該條該項之規定，「覆議時，如經全體立法委員二分之一以上決議維持原案，行政院院長『應』即接受該決議。」然以目前實務運作，兩個「應」之強制規範，最高行政機關首長顯然視而不見，置憲法於何處？

覆議之憲法構成要件為「窒礙難行」，憲法中行政院有向立法院提出施政方針及施政報告之「責」，立委在開會時，有向行政院長及行政院各部會首長質詢之「權」，權責明確。防覆議輕易行使，破壞府會分立制衡，故對覆議訂有嚴格構成要件，必須「窒礙難行」，以防行政獨大。在權力分立制之國家，方有覆議之制，因總統及國務卿等不至國會提案及備詢，但我內閣可至國會提案及備詢，還可享有覆議權，甚至「得經總統之核可」，在府會衡平上，行政權顯然大於國會監督權。

而弱化的國會不僅在制度面，實際運作上更出現了閣揆不副署與總統不公布之嚴重憲政問題。甚至跳過憲法之覆議，行政最高機關首長「直接自行認定」國會三讀通過之意志不予生效，請問何所本？憲法已設定覆議失敗之法效為「行政院院長應即接受該決議」，別無他途。行政機關自行認定立法機關法案不生效之「構成要件」為何？既非窒礙難行，難道係非執政民進黨政府所喜？要知國會三讀通過之法案，代表議會民主政治多數決之真諦，豈是執政一黨之私所能背棄憲法之嚴密規範？

「球員不能兼裁判」，跨院之權限當然不是行政自行認定，更何況行政是被國會監督者，此為五權分立制衡之基本精神。司法院釋字第五八五號解釋文，「不能違反權力分立與制衡原則，亦不得侵害其他憲法機關之權力核心範圍，或對其他憲法機關權力之行使造成實質妨礙」，國家最高憲法上行政機關的首長，看到了嗎？

一個護憲守法、遵守誠信原則及正當法律程序之政府、踐行權力分立謹守權責制衡及對國會監督負憲政責任之政府，是民主國家責任政治之根本。憲法規範下之憲政秩序，並非為執政黨或執政政府而設，國家為全民所有，執政政府必須接受國會監督，國會多數意志通過的法案和預算必須接受。捨此不圖，行政權自行解釋違憲與否而拒不副署或公布，藐視憲法法庭之功能，也難怪未達評議門檻之五人大法官，也可在組成不合法下，不斷繼續做出釋憲判決了。天佑無辜百姓。