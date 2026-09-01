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杯弓蛇影疑共諜 綠委快言失分寸

聯合報／ 尤榛嚴／服務業（南投市）

一張男子在台北車站使用筆電的照片在網路流傳，螢幕上「２戰區光合系統」幾個字，引發聯想，甚至有人質疑是否涉及中共在台從事輿情監控或情報蒐集。綠委林楚茵也認為這恐怕不是單純使用電腦，而是嚴重的國安問題，呼籲國安單位迅速查明。

維護國安責無旁貸，對疑似涉及境外勢力的線索提高警覺也無可厚非。然而，國安議題更需要的是冷靜、查證與證據，而不是看到幾個字便與「共諜」聯想在一起。否則，一旦結果與最初推論大相逕庭，不僅可能造成當事人無端承受社會壓力，也容易讓公眾陷入「杯弓蛇影、草木皆兵」的情境。

警方很快證明，這起事件與國安陰謀毫無關係。回頭看，整起事件最值得社會反思的，恐怕不是「共諜」究竟藏在哪，而是公眾人物面對未經證實的網路訊息時，究竟該採取什麼態度。

尤其民意代表具有高度社會影響力，一句話、一篇貼文，都可能被大量轉傳。當訊息尚未釐清，若先以「疑似共諜」、「情報蒐集」等高度敏感字眼描述，很容易讓原本單純的事件，被迅速放大成國安疑雲。

政治人物可以保持敏感，卻不能失去冷靜；可以提醒社會提高警覺，卻不能讓警覺變成無端猜疑。「快言」未必等於負責任，「慎言」也不是姑息縱容。民代重要的不是搶在真相之前發言，而是讓每次發言都經得起事實檢驗。這才是民主社會中，政治人物面的基本分寸。

共諜 綠委 國安

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