詐欺成跨國工業 反詐豈能手工業

深夜的偵查隊裡，偵查人員緊盯螢幕，追查被害人匯出的款項。部分資金可能在短時間內遭到拆分、轉換為虛擬資產，再流向境外交易所或非託管錢包。

這是在許多詐欺案件中反覆出現的困境：犯罪資金能迅速跨平台、跨帳戶、跨境移動，公權力卻須依法調取相關資料；若資料或犯罪所得位於境外，還要透過國際刑事司法互助請求外國協助。治理速度追不上犯罪擴張，縱使第一線人員付出再多時間，反制詐騙仍陷於被動。

刑事警察局於今年七月公布一起假投資網站工程師案件，專案小組發現超過四十個假投資網站，涉及一二○餘名被害人，財產損失超過新台幣六千萬元，顯示當代詐欺已形成高度分工的供應鏈，網站、廣告、通訊、洗錢等環節被拆分外包；犯罪集團不必自行建構全部技能，只要購買現成服務，就能迅速展開詐騙計謀。

ＡＩ進一步降低了犯罪擴張成本。生成式ＡＩ可大量製作不同語言的話術及影像，也能協助假網站迅速改版與更換品牌。國際刑警組織於八月三日發布「二○二六年非洲網路威脅評估」，指出網路犯罪已演變為「工業化與無國界的生態系」；非洲地區通報的網路犯罪中，有五成五已利用ＡＩ技術助長不法手段。

面對工業化詐欺，台灣的反詐戰略需要三項調整：首先，要將打擊重心由末端人員延伸至犯罪基礎設施。查緝「車手」仍有阻斷及溯源價值，但若只停留在末端，仍難削弱集團的營運能力。偵查機關應跨案比對假網站的程式模板、後台與主機，並追查導流帳號、通訊管道及高度關聯錢包；阻斷一對多支援詐騙平台的技術或洗錢環節，通常比只封鎖單一網址更有效。

其次，要建立跨機構的「介入時鐘」。警方、銀行、電信業者、網路平台、虛擬資產服務商等，應明確規範高風險訊號的通報、查證及必要處置時限。反詐績效除查獲數外，也應評估從發現異常到攔阻資金的過程需時多久、實際保全了多少被害財產。但加速資料共享，仍須具備法律依據、人工覆核、稽核紀錄、申訴救濟等要件。

第三，提高犯罪集團的重建成本。已公布的「虛擬資產服務法」，將監理方式由洗錢防制登記提升至許可經營，並設有無照營業之刑事責任，施行日期由行政院另定之。此外，台灣還須推動虛擬資產轉帳資訊接軌國際標準，深化跨境錢包追蹤與資產保全，讓詐騙集團必須付出更高成本。

即使第一線足夠努力，單靠逐案偵辦難以持續對抗跨境犯罪鏈。犯罪已「工業化」，反制詐騙就不能還停留在逐案反應的「手工業」模式。台灣亟需建構跨機關的系統防制，才可追上犯罪擴張的速度。