打詐不能只抓「替死鬼」

日前一名家境清寒的女性，因把帳戶「借」給了別人，成了詐團收款的工具，被依洗錢罪判拘役四個月、併科罰金，合計約十三萬元，卻在橋頭地檢署不幸墜樓。這不是單一悲劇，是詐欺形成灰色產業鏈、把風險層層外包到最底層的人頭帳戶後，不斷在司法現場上演的殘酷困境。

跨國電信詐騙集團愈來愈懂得利用社會階級落差，鎖定經濟條件較佳者行騙，卻吸收金融知識不足的族群當人頭帳戶，利誘經濟弱勢族群當取款車手、威脅社會邊緣人擔任把風與照水監控。最後走上司法的就是詐騙獲利最少的「三兄妹」：人頭戶、車手、照水，甚至曾有賠不出錢的被害人，乾脆加入詐欺集團成為取款車手；因為看不見明天，乾脆賠上今天。現行司法處遇也只能將「詐騙三兄妹」拉上調解桌，調解雙方都是詐騙產業鏈下的犧牲者。

當前詐欺司法問題中，最複雜的恐是人頭帳戶。洗錢防制法歷經多次修正，一○六年修法已將保護法益擴大為「金融秩序之維持」；一一二年增訂「無故交付帳戶罪」，初犯先行政告誡；一一三年三月子法上路後，人頭帳戶轉帳提領受限、停用網銀五年，情節重大或再犯者才進入刑事程序。

不過，筆者必須澄清最常見的誤解：人頭帳戶除了違反洗錢防制法，還可能觸犯詐欺罪；提供帳戶者，若主觀上明知、或不在乎該帳戶將做為詐欺洗錢工具，還可能論以幫助犯甚至詐欺共同正犯罪嫌。尤其是近年法院普遍採認「間接故意」，只要證明當事人「曾經懷疑」卻仍配合，幾被起訴，但這正是詐騙話術操縱人心的必然痕跡。有點怪，但網路世界不奇怪；結果雖非明知故犯，仍屬「不確定故意」。

如此衍生的詐欺議題，還有一個禁不起檢驗的神話：以為警察凍結及查扣的鉅額數字，代表被害人的錢能很快被追回來。以去年為例，全台詐騙財損逾八九三億元，檢警查扣詐團不法所得雖達上百億元，但透過調解、真正回到被害人手中的僅約二十億元，人頭帳戶數十年間更暴增逾八倍。被害人拿回的補償，多半不是從詐團手中討回，而是像首段的個案一樣，人頭戶被迫向親友或監護人借錢賠償。被騙的錢早被層層洗到境外的「安全口袋」，最後司法處理的，多是可憐的人頭帳戶連帶賠償，而不是真正的追回。

詐騙之火不斷蔓延，被騙金額雖已下降，被騙件數卻仍居高不下。我們宜參考歐美制度，對詐騙被害人予以少許金錢補助與司法輔助。雖然當前已有民間反詐騙聯盟在進行救助，但杯水車薪；政府應盡速設立類似「詐騙被害人補償基金」的機構，參考美國以刑事罰金挹注犯罪被害人補償基金的模式，提供必要的補助與協助，同時提升司法與金融教育，別再讓下一個悲劇發生。

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