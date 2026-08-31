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無人機國產化 需兼顧制度監督與戰略自主

聯合報／ 楊聰榮／ＥＳＧ碳減量聯盟理事長（新北市）

台灣積極推動無人機國產化，結合國防與民間雙重應用，不僅反映區域安全情勢的緊迫，也展現產業升級的政策野心。俄烏戰爭凸顯無人機在現代戰爭中的戰略地位，加速了國內重視科技自主供應鏈。但這波國產化浪潮甫啟動，即引來安全監管與程序透明度不足的質疑。

決策部門顧慮國安需求，強調大幅提升關鍵技術國產比率，強化自主生產實力。與此同時，國會監督、產業專家及社會輿論紛呼籲，預算編列、工程進度、後端維運規格等皆需更嚴謹公開，不能重蹈過去進度導向、忽視系統安全和品質把關的錯誤。

推動無人機國產化並追求高量產，實際核心瓶頸在於能否掌握感測器、通訊、遙控、資料安全等關鍵技術。即使組裝工序大量本地化，若高階零組件依賴國際或中國供應鏈，依然難以避免資安風險與主權爭議。無人機數據若無法確保由國內系統獨立管理，敏感資訊將淪為他國駭客或情報單位的目標，人為疏失或監管鬆散則將放大資安漏洞危害。台灣若忽略對自研軟硬體的主導權，等於將安全風險外包給國外廠商。

落實無人機國產化，涉及高度複雜的產業聯合與官民協作，既須軍事保密，更須建立公開透明機制。無人機發展若未強制關鍵模組國產率、制定資安檢測標準或完善維運系統，將使國產化淪為數字遊戲。過度信任文件流程規範，恐導致漏洞未能即時曝光，反為敵對國家製造網攻的可乘之隙。一旦供應鏈斷裂，若僅依賴國際進口備援卻無本地自給，戰略自主能力勢必受限。

立院上周四三讀通過在野黨版無人機條例，傳出行政院長卓榮泰擬副署。惟國會須強化國產無人機預算審查，包括公開專案規格、驗收驗證，及採購後的產品研發與維運規畫。對於產業廠商，應明訂本地研發能力、資安職責、出口規範，讓預算投資確實促進國防技術進步。

過去行政部門常以軍事機密為由，規避國會或外部專家檢驗，這樣難以支撐軍備產業升級。短期內若僅重產量卻不重技術，恐讓台灣卡在低價代工鏈中，不但產業難升級，國安也得不到保障。

唯有建立堅實透明的機制、完善的本地研發條件，方能使國產無人機成為戰略安全與高科技產業成果的基石，而非重演只求表面指標、卻陷入資安鬆散與預算浪費的怪圈。

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