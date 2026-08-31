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鄭麗文同學 請信守承諾

聯合報／ 陳弈忻／文字工作者（高雄市）

藍白竹北市長選戰中分道揚鑣，令人惋惜。若如民眾黨主席黃國昌所言，雙方早已就新竹縣、竹北市的選舉布局形成共識，那麼如今國民黨有必要向外界說明。

鄭麗文身為國民黨主席，若曾與白營達成共識，如今豈可僅以「沒辦法處理」回應？這不僅是竹北一席縣轄市長輸贏問題，更攸關藍白合作互信基礎。政黨合作最重要是彼此「說過的話算數」；若承諾說變就變，如何要求合作夥伴相信國民黨？

筆者與鄭麗文是高中同學，當初她參選國民黨主席時，許多同學都希望鄭能為這個百年政黨帶來新氣象。正因如此，如今看到竹北藍白合破局，我們心情格外複雜。筆者想對鄭麗文說一句：同學，請信守承諾！

誠信是從政者最珍貴資產、也是政黨間最重要的合作基礎。竹北裂痕若無法妥善修補，未來選舉合作勢必埋下隱憂，讓他黨坐收漁利。

亡羊補牢，猶未晚也！鄭麗文面對竹北合作破局，應作妥善處理；要讓外界看見國民黨重視承諾，更要讓藍白合作能繼續走下去。「論語．為政」中，子曰：「人而無信，不知其可也。」同學，這句話，你沒忘記吧？

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鄭麗文同學 請信守承諾

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