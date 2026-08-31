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藍白合 先穩固協商機制

聯合報／ 邱子安／文字工作者（台北市）

竹北市競選協調藍白破局，民眾黨主席黃國昌指國民黨主席鄭麗文、新竹縣長參選人徐欣瑩未信守「縣長挺藍、竹北市長讓白」的承諾。其實兩黨均要負很大責任，分明可以更早穩固合作架構，迎接必定產生的紛爭，卻錯失先機。以至於昨天台中市長盧秀燕說，團結合作從不是容易的路，藍白「合則兩利，分則兩敗」。

先不說摸不著的所謂的「默契」或「承諾」，二○二三年十一月十五日，「藍白四巨頭」簽署兩黨協商共識，建立對比式民調的程序與標準；結果比數出爐後卻演成羅生門，民眾黨不但不回歸「四巨頭平台」去談判產生新規則，連白紙黑字簽下的談判協議也反悔；檯面上的尚且如此，檯面下說的話又要如何算數？理應痛定思痛，詳加考察民主國家聯合政府的運作機制。

民眾黨立委劉書彬過去曾針對二○二四藍白合，投書媒體稱兩黨協商才是正道，並表示選舉合作與人事分配均可能是合作內容，要有「爭端處理機制」、「期中檢討機制」，並簽訂公告意向書。學者黃錦堂也曾呼籲，地方大選是藍白合唯一的實驗機會，因事關重大，要在選前以黨內民主程序決定、對外公布貫徹。筆者認為，不論泛藍或泛綠政黨合作，政客不用重新發明輪子；把合作機制文字化，之後分別送交各自的黨代會追認，事就成了。

唯一稱得上機制化的合作產品，僅有兩年前年朱立倫、柯文哲進行兩黨協商的共同聲明。藍白兩黨就靠一紙區區三百多字的共同聲明，在國會多數的表決合作上硬撐了兩年半。國民黨主席改選後，鄭、黃會談「以行動顧台灣」；民眾黨新聞稿期盼積極對接地方選舉與雙方幕僚團隊、啟動智庫交流，國民黨新聞稿僅明確正面回應了智庫方面。究其實，藍白還沒真正合起來。

這個過程痛苦卻必要，兩黨應磋商民調對比等共推候選人的方法，並形諸文字；各自帶回自家黨代會追認、交給黨內背書。一旦機制啟動，攪局者即違紀開除；一旦超出機制規範，則兄弟登山各自努力。只要機制公正透明，就沒人能從中裝傻；該犧牲、該付出、該妥協的都不能再逃避。盼兩黨主事者均能正視政黨合作機制的完備，正經事先辦，趕快完成藍白合作機制化。

藍白合 藍白 黃國昌 竹北 徐欣瑩

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