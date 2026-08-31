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苦等病床 不如放下名醫迷思

聯合報／ 李洵美／自由業（台北市）

一位八旬婦人日前在台大醫院急診室候床十二天，最後不幸過世。院內員工爆料，台大有「挑菜文化」，甚至有病患等卅五天還沒能住院。

醫療量能不足、挑菜文化，致病人權益受損，自有相關單位調查處理；但許多民眾確實有名醫迷思，看病非大醫院非名醫不可，可能因此無法得到妥善處置，還耽誤了病情。

近日聽廣播，有位主持人分享他在某醫學中心照腸胃鏡的經驗。他掛號的醫生並不算名醫，病人也不多；但該醫生看診非常仔細，主持人做的是一般腸胃鏡，不是無痛腸胃鏡，他說醫生動作非常輕柔，檢查過程沒有任何不適，讓他感覺很不錯。

其實就算你看的是主任級醫生，往往因病人太多，也不見得是本人操作腸胃鏡。所謂「醫生緣，主人福」，遇到對的醫生比名醫重要。

後來我現場掛了這位醫生，櫃台說已滿號，我只好去門診要求醫生加號。心中納悶，這位醫生下午門診病人才廿幾個，為何滿號限掛？進了診間，醫生看診果然認真有耐心，態度親切。我想，醫生是要確保有足夠時間為每位患者仔細看診，才限掛的吧。

如果一家醫院人滿為患，與其苦等遙遙無期的病床，不如放下名醫迷思。

台大 台大醫院 腸胃

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