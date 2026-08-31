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多死社會 地方快準備「未來年表」

聯合報／ 王皓平／大學兼任教師（桃園市）

國發會近日發布最新人口推估，預估台灣總人口將由今年二三一九萬人，降至二○七五年的一二一五萬人；工作年齡人口更將由一五七六萬人減少至五一三萬人。顯示台灣面對的已不只是少子化，而是出生持續減少、死亡快速增的「多死社會」。

值得注意的是，國發會並未針對各縣市進行人口推估，因此不能將全國數字直接套用於個別縣市；其因在於人口減少並非「均勻」發生，偏鄉往往更早面臨衝擊。對偏鄉而言，問題不只是「居民變少」，而是納稅人口、消費人口與公共服務使用人口同步縮減；而高齡照護、交通接送與醫療的需求持續增加，使地方財政及公共服務面臨雙重壓力。

人口成長時代，地方政府慣以興建學校、活動中心、運動館、圖書館、長照據點及交通設施來衡量建設成果；但人口減少時代，問題漸由「有沒有硬體」轉變為「有沒有人維持」。當人口愈少、生活區域愈分散，每位居民所分攤的維護成本愈高。未來地方公共建設的核心課題，將從「爭取多少建設」轉為「哪些設施仍有能力長期營運」，甚至須開始面對公共設施整併、共用與退場的選擇。

日本人口問題專家河合雅司在《未來年表》與姊妹作《未來年表：業界大變化》中的論點，在提醒地方政府，人口結構具有可預見性；今天出生人口減少，大致已決定十多年後學生人數及廿多年後的新進勞動力。因此，地方政府應建立自己的「未來年表」，提早決定哪些公共服務須保留、哪些可跨區域聯合服務。

地方創生固然可藉特色產業、青年返鄉、文化觀光及社區營造增加地方活力，但不能視為扭轉人口減少的萬靈丹。當育齡人口與工作年齡人口同步下降，各地若仍以增加人口作為唯一績效，可能只是彼此競逐有限青年人口。

河合雅司也提出「戰略性縮減」觀念，主張人口減少社會不能再沿用量的擴張模式，應選擇真正需保留的事業，並適度集中人口與生活機能。因此，地方創生下階段的問題，或許不是「如何讓所有地方重新成長」，而是「如何讓人口減少的地方仍然可以生活」。

多死社會對地方最大的衝擊，並非戶籍人口數字變少，而是維持地方正常運作的「人」逐漸不足。未來地方治理不能再假設人口會持續增加，也不能以每個鄉鎮都要擁有完整公共設施為目標，而應重新思考「服務半徑」，亦即這個設施將可以服務周邊多少的民眾。未來十年，多死社會的問題將會更加嚴峻，將是地方政府首須面對的棘手問題。

國發會 偏鄉 人口

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