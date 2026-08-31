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房市該告別「永遠成長」的想像

聯合報／ 李家儂／中國文化大學土地資源學系教授、中華城市管理學會理事長（台北市）

人口減少真正改變的，不只是房價，而是整個住宅市場的運作邏輯。依國發會人口推估，約五十年後台灣人口可能只剩目前的一半左右。這代表未來住宅政策若仍以「人口持續增加、家庭持續形成、住宅需求持續擴張」作為基本假設，將愈來愈偏離現實。下一階段真正需要討論的，不是還要蓋多少房子，而是既有住宅如何被有效使用。

人口減少並不代表房價會立即全面下跌。因為住宅需求並非單純由人口數決定，還受到家戶規模縮小、單身化、高齡化、就業集中與交通可及性影響。因此，未來房市最大的特徵可能不是「全面下跌」，而是「高度分化」。

人口仍集中、就業機會充足、交通便利、醫療與生活服務完善的地區，住宅仍具有相對穩定的需求；反之，人口持續流出的城市邊緣、公共服務不足地區與大量老舊住宅聚集區，則可能同時面臨空屋增加、住宅折舊、交易流動性下降，甚至出現「有房卻沒有市場」的問題，而這是未來房市最值得警覺的結構性風險。

過去我們習慣將住宅視為資產，認為只要持有時間夠長，價值自然增加。但在人口收縮時代，住宅價值將愈來愈取決於區位、管理、屋況與使用效率。沒有居住需求支撐的住宅，即使帳面價格沒有立即下跌，也可能因為難出租、難出售、修繕成本提高，而逐漸失去實際資產價值。因此，空屋與餘屋將從房市的「附帶現象」，變成住宅政策的核心課題。

問題不在於空屋存在，而在於我們是否有能力把可使用的住宅重新帶回市場。未來政策應建立更完整的住宅存量管理制度，將閒置住宅依區位、屋況及市場需求分類：具有居住價值者，透過修繕、租稅誘因、包租代管與租賃媒合重新活化；缺乏安全性或市場需求者，則應逐步透過整建、更新甚至退場處理。

而租賃住宅的重要性，也會明顯高於今天。人口高齡化、工作流動化與家庭小型化，都意味著「一生買一間房」不再是唯一居住模式。年輕世代需要的是降低進入城市的居住成本，高齡人口需要的是小坪數、無障礙、接近醫療與公共運輸的住宅，而跨區工作的家庭則需要更高的居住彈性。

因此，未來住宅市場的競爭力，不應只是房屋能不能賣，而是能不能被住、被租、被管理。

人口不可逆，房市也不可能永遠停留在成長年代。未來住宅政策要解決的，將不再只是住宅供給不足，而是住宅存量過剩與有效需求不足並存的問題。當人口開始減少，真正稀缺的將不是房子，而是「有人願意長期居住的房子」。

誰能率先把空屋、餘屋與既有住宅轉化為穩定、安全、可負擔的租賃供給，誰才真正掌握了人口減少時代的住宅政策。

房市 規模 人口

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