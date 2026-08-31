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人口寒冬 台灣如何找曙光

聯合報／ 王順民／中國文化大學社福系教授（台北市）

國發會發布的「中華民國人口推估報告」揭示出一幅令人不寒而慄的景象，台灣總人口數將於二○三九年跌破二千萬人，二○五三年降至一四八○萬人；倘若少子女化與全齡老化的趨勢未能逆轉的話，到了二○六八年前後，全台總人口將僅剩下不到一千萬人。短短數十年內，台灣將經歷規模空前的人口蒸發；從動態繁榮的科技島國，快速推移至人口高度稀釋的「極限社會」。

更嚴峻的是，這種人口規模的下滑並非單純的數字變化，而是伴隨「極端老齡化」與「勞動力衰退」的雙重夾擊；二○三七年起，四十五歲至六十四歲的中高齡工作人口占比將正式超過五成，標誌著台灣勞動力供給，將徹底告別青壯年為主的黃金時期，邁入「又少又老」的結構困境。至二○七五年，每一百名工作年齡人口，更必須負擔高達一三六點六名「依賴人口」，扶養比呈現毀滅性失衡。

面對此一「滅國等級」的人口危機，過往八年政府編列了近六千億元公帑，打著「少子女化對策」旗號，進行各式現金補助與福利津貼疊加，總生育率卻一路下滑至○點七、甚至更低。事實證明，寄望於無腦式津貼補貼的政策套路，不僅無法誘發青年世代的生育意願，反倒暴露了國家面對人口轉型，缺乏總體戰略思維與結構性改革的荒謬困境。

然何以鉅額的財政轉移支出，無法換來生育率反彈？這其中糾結著適婚當育、安居樂業、人口紅利、代際傳衍等面向的諸多撕裂。首先，在適婚當育的視野下，婚姻與生育並非孤立的個體選擇，而是深受適婚年齡段人口基數與「有偶率」控制的結構行為。內政部統計顯示，台灣二十至四十九歲女性的有偶率，從二○○五年的百分之五十五點三，滑落至近年不足百分之四十四，雪崩般的結婚率，直接封鎖了生育率回升的可能性。

其次，從安居樂業的角度檢視，當前青年世代面臨的是「高房價、高物價、低薪資、高工時」的四高壓迫，進而包括高昂的購屋與租屋負擔、育兒教育與機會成本過高，以及焦慮於既有生活自由與品質被剝奪，成為影響青年生育意願的三大主因。

最後，傳統人口紅利奠基於高人口數量、優質勞動力及輕微扶養負擔，然台灣長期將勞動力視為低廉生產要素，未能及時升級產業與勞動法制，致使青壯年族群在面對自身生存威脅時產生「自我防衛機制」，亦即透過拒絕進入婚姻與生育，來終止貧窮與焦慮的代際傳遞，少子女化便是針對不友善生存環境的集體抗議。

尤其，政府透過發補貼創造「有在做事」的假象，卻無視個體在日常生活中遭遇的結構性統治關係；以及性別分工中，對女性「非給付照顧勞動」的剝削。倘若不打破這些統治權控關係，則任何單點式的政策加碼都不過是體制安慰劑。

人口蒸發與全齡老化並非遙遠預言，國家治理思維也必須從追求人口總量成長，切換至「如何適應人口減少的極限社會」。唯有經濟、勞動、居住、福利體系的全面變革與結構性轉型，台灣方能在人口寒冬中，為子孫後代鑿出一道安居樂業的永續曙光。

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