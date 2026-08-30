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每人發1萬 為何不每胎發100萬

聯合報／ 張瑞雄／台北商業大學榮譽講座教授（台北市）
為鼓勵生育，政府再祭出「試管嬰兒補助方案3.0」，9月1日起，提高每胎第2、3次療程補助額度，每次最高增加5萬元。聯合報系資料照片
為鼓勵生育，政府再祭出「試管嬰兒補助方案3.0」，9月1日起，提高每胎第2、3次療程補助額度，每次最高增加5萬元。聯合報系資料照片

國發會公布最新人口推估，數字令人心驚。台灣人口將從今年的兩千三百萬餘人一路下降，二○四五年跌破二千萬人，二○七五年只剩一二一五萬人。屆時六十五歲以上人口占近百分之五十三，十五至六十四歲人口只約占百分之四十二，老年人口比工作年齡人口還多。二○二五年總生育率更降至○點六九五，今年新生兒可能跌破十萬人。這已經不是遙遠的五十年後，而是正在發生的國家人口危機。

台灣從二○一九年人口高峰後持續下降，政府並非沒有花錢，但效果不大。新加坡則砸下重金，生育一名新生兒就能獲得約一百七十五萬的各種生育支持，展示對抗少子化的決心；台灣明年打算每人發一萬，何妨考慮拿這些錢補助生育？畢竟每一胎發一百萬，就足以支付約二十三萬新生兒的生育補助，也可以顯示政府鼓勵生育的決心。

但孩子不是一次性消費，年輕夫妻決定生育時，計算的是未來二十年的生活：房子買不買得起、工作會不會因育兒中斷、托育能不能放心、孩子生病誰請假、教育競爭是否令人疲憊…這些問題累積起來，遠超過一筆生育津貼。受訪年輕夫妻所表達的焦慮，也集中在收入、房貸、工作時間與長期照顧責任。

因此，政府若把生育率視為補助金額的函數，恐怕仍會失望。台灣多年來中央與地方不斷增加生育獎勵，生育率卻繼續下降，已足以說明現金補助只能降低部分成本，很難改變人生選擇。

住宅政策尤其不能與人口政策各走各的路，婚育宅若只能靠抽籤，受益者終究有限。政府應大幅增加長期可負擔出租住宅，對婚育家庭提供更穩定的租期與租金，同時讓囤房與長期空屋付出較高成本。人口政策若不碰房價與居住問題，再多育兒補助也容易被高房價吃掉。

職場也必須改變，育兒不能成為女性升遷的懲罰，更不能讓企業把育兒員工視為麻煩。政府補助替代人力、延長育兒假與推動彈性工時方向正確，但制度能否真正落實到中小企業，才決定政策有沒有用。企業若知道員工請育兒假有人補位，父母才可能放心請假，主管也比較不會排斥。

即使今天所有政策立即奏效，人口下降仍不可能迅速逆轉。現在能生育的女性人數本身就在減少，人口結構已有強大的慣性。因此台灣必須同時做兩件事，努力提高生育意願，也為人口縮小做好準備。

未來需要更多自動化與ＡＩ填補缺工，需要延後健康工作年齡，需要吸引國際人才與移民，也需要重新配置學校、醫療、交通與公共建設。二○七五年每一百名工作年齡人口可能要扶養一三六點六名老人與兒童，政府財政、健保與年金都必須提早調整。

少子化最值得警惕的，並非台灣少了多少人，而是年輕世代對未來失去多少信心。政府若希望人民願意結婚、生子，就必須讓努力工作的人住得起、養得起，也有時間陪伴孩子。人口政策考驗的從來不只是政府願意發多少錢，而是能不能讓年輕人相信，明天會比今天更值得期待。

國發會 人口 老年人口

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