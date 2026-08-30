星期透視／藍白竹北鬧僵 顧全大局或骨牌效應？

竹北市長選舉藍白鬧僵，民眾黨主席黃國昌稱，兩黨過去有共識縣長支持徐欣瑩，竹北市長民眾黨徵召，遺憾國民黨無法遵守承諾，民眾黨仍會走自己的路，他也爆料日前和國民黨主席鄭麗文見面，鄭表示無法處理竹北市長選舉，黃覺得非常遺憾 ; 候選人徐欣瑩辦公室則回應問心無愧，兩黨應「相忍顧大局」，鄭麗文回應感謝民眾黨對竹北特殊情況的理解與包容，合作目標沒變、盼以更大格局面對未來挑戰。柯文哲則說要好好善後，很怕蔓延開來，「宜蘭、新北也會這樣」。

至此，藍白在竹北選舉極可能各派選將，加上綠營人選，三足鼎立更難避免，影響所及也包括徐欣瑩的縣長選情，甚至合作的新北、宜蘭與嘉義市。即便風險明顯，但局勢也未必急轉直下，畢竟仍有主客觀因素為此僵局保留迴旋空間，只要藍白能把握機會，就算真破局，或也能控制衝擊範圍，避免骨牌效應。

先來看竹北破局的衝擊力道，其直接限縮徐欣瑩整合非綠選票的動能，畢竟白營若認為藍軍背棄承諾，其輔選徐的力道必轉弱，況且徐現今仍無法整合初選對手陳見賢與其地方支持力量，加上白營小草只要部分轉投綠營鄭朝方，以現今徐鄭兩人支持度差距尚未明顯拉開之際，鄭輕騎過關的機會都大增。遑論竹北市長選舉三分天下，在綠營選票鞏固的情況下，藍白兩敗俱傷，竹縣與竹北綠營全拿的情況都不能排除；更甚者，破局衝擊互信，增加了繼續合作的成本，遑論民進黨已加大力道主導政局發展，進一步壓制在野，倘藍白無法縫合傷口，更可能讓綠營的裂解操作以逸待勞，維持二○二八的優勢。

然即便藍白心結因竹北僵局攤在檯面上，但一些主客觀因素卻仍可能成為維繫合作的驅動力。第一，從近期「台灣民心調查」也顯示，藍白兩黨負評皆破五成，正評各只有百分之廿七點九與百分之廿二點六，但民進黨正評已達百分之四十六點八，很明顯的，藍白近期政治操作或支持者對其恨鐵不成鋼的情緒投射，都是負評主因，在此情況下聯合抗綠都難占便宜，遑論分道揚鑣，這當然是維繫合作的驅動力。

第二，雖竹北鬧僵，但鄭麗文與黃國昌的論述卻仍保持對彼此的善意，鄭說會繼續保持溝通、深化合作，黃則稱不會改變民眾黨對二○二六年選舉的承諾，包括對其他縣市、參選人的任何承諾。很明顯，雙方都在做損害控管，對藍軍來說，除竹縣外，當然怕其他合作選區生變，特別是新北市李四川與蘇巧慧緊咬的情況下，少了民眾黨奧援，川伯極可能被反超，新北若敗，二○二八便更是下一張骨牌。

而黃國昌擔心的是嘉義市黨籍的張啓楷對上綠營王美惠，選情已然艱困，若張被藍軍丟包，在新竹市長高虹安已不是民眾黨情況下，縣市長選舉掛蛋不僅衝擊他的主席權威，更可能讓柯文哲宣誓將既有支持度轉換成議員席次的「變現」主軸崩解；倘議員選情受波及，民眾黨更難避免泡沫化危機，這當然也是黃國昌在論述上「留一線」的主因。

基於此，現竹北雖鬧僵，但主客觀因素仍讓兩黨互相羈絆，特別是藍白唇亡齒寒的危機感升高，團結抗綠已是不得不然，只是現今鄭黃兩位主席與候選人徐欣瑩似已無力解決僵局之際，壓力已然落到竹北兩位參選人身上，其將如何做最後決定，是顧全大局或是啟動骨牌效應，已在一念之間；若真無解，最後的結果，藍白都得概括承受。

（作者為文化大學廣告學系教授）