看得到吃不到 高齡繳照補助得改

交通部今年新制：高齡駕駛主動繳回汽機車駕照，可享有搭乘大眾運輸工具百分之五十現金回饋，適用範圍包含捷運、公車、台鐵等。號稱「每月最高回饋一千五百元，連續補助兩年，總計最高可領三萬六千元車資補助」；但因各種限制，有如對適用者設下重重關卡，用到的機會少，以致「看得到、吃不到」，有待改進。

辦法規定，使用台鐵ＡＰＰ購票無法享受回饋金，因為補助運作機制是「綁定卡片、感應扣款」。長輩須在進出車站時，持綁定的「敬老卡」或「愛心卡」實體卡片在車站閘門刷卡乘車，系統才能追蹤到電子錢包的實際扣款紀錄，並在次月計算回饋金。而使用台鐵ＡＰＰ購票是使用信用卡或行動支付付款，無法直接扣除敬老卡或愛心卡內的儲值金，因此這筆消費將無法被列入次月回饋計算中。

所以長者若使用台鐵ＡＰＰ購買新自強號（ＥＭＵ三千型）、普悠瑪號、太魯閣號等對號車票，將無法享受回饋金。換言之，長者即使會用ＡＰＰ購買火車票，也無濟於事。

至於捷運、公車、YouBike等，必須原有的敬老點數用完，或單趟點數扣抵有上限時，才會扣到回饋金。現在大多數長者連每月基本點數都用不完，這不是看得到、吃不到嗎？

鼓勵長者主動繳回駕照，用意甚佳，但回饋誠意不足，形同「做半套」，效果大打折扣。