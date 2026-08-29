台灣奇景 命理師上電視宣揚迷信

最近，台灣一名女命理師在電視談話節目中，聲稱「北京沒有冰箱」，引起一片譁然。同時，也引起大陸人民對台灣的幾點好奇。

命理師，也就是算命師、風水師。在科學昌明的時代，曾是亞洲四小龍之首的台灣，竟然還有算命師利用社會公器電視台向公眾公然宣揚迷信思想。縱屬言論自由範疇，卻也讓人好奇其負面影響。

台灣政治人物每逢大選時，總要去廟堂朝拜，祈求佛祖保佑，但最近台最高行政首長忙著為同黨輔選，卻一度找藉口不去暴雨成災的台灣南部慰問勘災。難道台灣民眾會認為政治人物拜廟或輔選，是比勘災還重要的事？此乃一奇。

算命師的話，台灣人民信嗎？有評論家表示，此種在節目上大講類似「北京沒有冰箱」的天方夜譚，可能仍有人信，台灣社會是否已經「淺碟化」？大陸民間也有求神拜佛的，但只為個人或家庭祈福消災，根本不涉政治，也沒有哪個宗教人物或風水師妄議政治問題，當然不會有這類人物對民眾進行輿論操控、政治洗腦的現象。

而台灣竟會有這類人物堂而皇之的登堂入室、講談政治，在全球民主國家中都少見，有點類似於日本的神道政治了，此是二奇。

這不禁令人想起民國時期，各路軍閥就曾有迷信鬼神之事。如四川軍閥劉湘曾聘請算命先生劉從雲「以神治軍」，甚至流傳出「前朝軍師諸葛亮，後朝軍師劉伯溫，當朝軍師劉從雲」的諺語。一般而言，只有在如軍閥混戰，社會動盪的亂世，人們對自己的命運有很多不確定感，看不到未來時，才易將自己的命運寄託於風水命理。難道台灣從政治人物到民間百姓，都有這種不確定感嗎？此為三奇。

當然，大陸也有個別官員信鬼神的，但多是貪官汙吏，怕自己的貪腐一朝敗露，會被法律嚴懲，只好求神拜佛保佑。這種人被認為是政治信仰缺失蛻化，道德法律觀念薄弱，令人不齒。

最後一奇是，不知民進黨諸公「謀獨」時，是否也求神拜佛？是否也像劉湘那樣，請來命理師幫助治軍理政？比如，一旦台海生戰，美國會不會出兵、「台灣有事就是日本有事」是否為真？謀獨是否符合神的「旨意」，民進黨所做的一切，都符合「天道倫常」嗎？以上種種，是否都需要請命理師占上一卦，命理師的答案又會是什麼？