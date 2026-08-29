教科書選文不當 恐誤導學生

學校教育是提升學生的文化底蘊與氣質，教科書是達成目標之媒介；如料理宴客之佳餚，首重選購烹飪食材。教科書選文亦如此，否則誤人子弟，豈可不慎？

「泳褲」一文選入高中課文，輿論炸鍋；身為父母者，擔憂誤導孩子的心性；我好奇上網搜尋，原來那篇文章是作者集結在《第九個身體》書中的一篇，跟身體有關，誰曰不可？就像徐國能的「人生況味」一文選自《第九味》，是藉飲食之味論人生諸多感懷，毫無違和感。

然而，一篇文章擺在哪裡最適合，就像一個人擺在哪個位置上最佳。若令莊稼漢去寫文章，其專長無用武之地，並非農夫不好，而是位置擺錯了；文章也一樣，哪種類型符合哪個園地，編輯最清楚，如民意論壇版重點在關心民眾的意見表達，若是生活散文投進去多半被退稿，並非否定這篇文章，而是它跑錯了位置。

回頭再來檢視「泳褲」，有一段話是這樣寫的：「只是，我隨即發現，我混亂中抓住的，根本不是他的手臂，其實是他的嗯，雞雞。」我讀了愕然！極具畫面感，難免讓人臉紅心跳、想入非非、噁心、羞愧、無言…實在笑不出來，適合當教科書選材嗎？

況且，愈文明的社會，愈強調身體的主控權，碰觸他人隱私處恐會吃上官司。學生讀了這一段文字，誰能保證沒有人會模仿或惡作劇，故意去觸摸別人的隱私部位，然後硬拗說不是故意的？這就是大家畏懼教科書選文不慎之所在，學生沒學到文章中的精髓，反而學到錯誤的觀念。

清朝是滿洲人入主中原，是漢人所鄙視的「左衽夷狄」，他們對漢文化的推崇卻有過之無不及，如紅樓夢中抄檢大觀園，王善保家的竟然去掀三姑娘探春的衣襟查檢，被重重的賞了一巴掌，只因她粗魯破壞了賈府的規矩；又書的第四十回，林黛玉在玩三宣牙牌令中，失口叫：「良辰美景奈何天」，寶釵聽了，便回頭盯著黛玉看；黛玉自己沒覺察，又失口道：「紗窗也沒有紅娘報。」兩句出自《牡丹亭》及《西廂記》，她身為貴族姑娘，卻犯了偷看雜書之禁忌，在當時禮教森嚴的社會，將是自毀長城的不堪。

雖然現代我們不再那麼「古板」，可以大鳴大放，但是有一樣東西不能丟，就是做人的準則仍應該有界線、有規範，否則跟禽獸何異？尤其對尚未長出成熟智慧的學生，還是中規中矩一點，若尺度放得太大，後果往往不是我們所能預測的。