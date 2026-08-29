一篇好文章≠一則好課文

看到內容涉及男性生殖器的「泳褲」被選進某一版本的高中國文課本時，筆者第一個反應只是遲疑：這樣的內容，適合成為採用這個版本的高中生必須閱讀、討論，甚至可能接受評量的課文嗎？

然而問題還沒問完，便聽見一種聲音：之所以感到不妥，是因為無法接受時代的改變。於是，原本想提出疑問的人沉默了。因為沒有人想在尚未說清楚以前，就被歸類成壓抑、守舊、害怕身體的成年人。

可是我後來想明白了：質疑一篇作品是否適合進入高中教材，並不等於否定它存在的權利；尊重作者的表達自由，也不等於學生的感受與課堂界線可以不被考量。

就目前讀到的課本內容與介紹而言，我很可能會喜歡這篇作品。我欣賞「泳褲」直白、輕鬆的語言魅力，也覺得作者輾轉於不同文化之間，從身體羞恥、焦慮走向接納的歷程很有意思。但好文章並不會自動成為好課文。作者可以寫、出版社可以出版、讀者可以選擇；正式教材卻是成人替學生作出的制度性選擇，必須接受更嚴格的質問。

當一篇作品成為課文，普通讀者原本擁有的「退出自由」便不再完整，學生可能被要求預習、朗讀、聽講、討論，甚至在作業與考試中反覆面對文本。他們無法像一般讀者一樣，在感到尷尬時單純闔上書、離開文本。這種制度性的反覆「凝視」，是否可能對部分學生造成壓力？選文者有沒有替他們想過？

學生的不舒服當然不是一票否決。戰爭、貧困、死亡與失意，也可能具有重要教育價值。但「可能帶來不適」不能自動成為進步的證明。成年人仍須說明：這份不適是否必要、是否符合年齡與課堂情境，以及教師如何為尷尬的學生保留不必公開談論私密經驗的空間。

若要把這場選文爭議提升為性教育或身體教育問題，就不能只談作品立意。正式性教育強調使用器官的正確名稱，國民健康署亦曾製作「不要再用暱稱了，為生殖器官正名」的衛教文章。「雞雞」作為第一人稱的文學語言，當然可能具有敘事功能，文學也不必寫成解剖學課本。但若以教育意義為選文辯護，也應說明教材是否補充正確知識、具有清楚的教學目的，並設計安全而尊重學生的討論方式。

這並不是要把身體趕出國文課。青春期的身體焦慮與自我接納，本來就是值得書寫和教育的題目。如果合適選文不足，我們更應鼓勵多元的身體書寫，讓編選者有更多兼具文學價值、年齡適切性與課堂可教性的選擇，而不是在「接受這一篇」與「完全不談身體」二選一。

不舒服不必然證明教材錯了，卻更不證明感到不舒服的人錯了。真正的進步，不是把質疑者驅逐到落伍的一端，而是最大限度保障自主與同意，並要求成年人承擔選擇的責任。你不必先證明自己夠進步，才有資格提出疑問。

一個真正多元的社會，不只容得下願意坦率書寫自身身體經驗的人，也應當容得下那個輕聲說：「對不起，我不想看」的人。