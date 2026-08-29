讀家觀點／機器人定位：中日各有追求 台灣路在何方

對比北京與東京最近舉辦的兩場人形機器人展，可看出中日兩國發展的不同路線。北京把兩千多台機器人送進運動場，東京則把焦點放在「實體ＡＩ」如何進入工廠與社會。前者問的是機器人的身體能做到什麼程度，後者更在意機器人進入真實世界後，能不能看懂、聽懂、判斷，並把工作做完。兩條路線背後反映出中日截然不同的產業條件，也值得台灣思考自己的定位與利基。

第二屆「世界人形機器人運動會」廿二日至廿六日在北京登場，兩千多台機器人參加五十多個項目競賽。值得觀察的不只是跑步、跳高、足球，而是場景賽已擴大到工廠、酒店、家庭、物流、救援與靈巧手操作。北京不是單純辦一場機器人奧運，而是用大量機器人、公開競賽與真實任務，同時測試馬達、關節、控制器、感測器、靈巧手與ＡＩ，再把結果回灌到製造體系。運動會只是表面，真正運轉的是中國龐大的硬體供應鏈與規模化試錯能力。

東京則明顯不同。日本「二○二六年夏季ＡＩ博覽會」展示實體ＡＩ，把ＡＩ機器人、感測、模擬平台、辨識與控制技術放在同一個製造業框架下。例如日本新創「甜甜圈機器人」展出的「肉桂一號」就極具象徵意義，目前機體採海外ＯＥＭ，但搭載日本自行開發的ＡＩ軟體，朝向「視覺－語言－動作」模型發展，甚至開發出無聲手勢控制系統。日本發展人形機器人的商業目標不是表演，而是接手工廠裡簡單、重複而缺工的工作。當人形機器人本體逐漸商品化後，真正重要的是控制它的ＡＩ。因為與中國硬碰硬拚整機數量未必划算，不如把精密製造、感測、控制、安全與現場知識，轉換成機器人的工作能力。

台灣的優勢恰好位在兩者交會處。我們有先進半導體、ＡＩ伺服器、工業電腦，也有馬達、減速機與行星滾柱螺桿、線性滑軌、控制器、視覺與感測器，更有全球少數能把複雜電子產品快速試製、量產的ＥＭＳ體系。問題在於，如果台灣最後仍只是替美國、日本機器人提供螺桿、馬達與主機板，價值仍僅會被鎖在零件供應裡。

台灣更適合的定位，是整合可靠的機器人身體、即時的邊緣ＡＩ與工廠專業技術，打造可對外輸出的機器人平台，從半導體廠、電子組裝、物流、醫療照護與災害應變等領域切入。這些場域不需要機器人跑得比人快，而是要求能當班八小時不出錯、換線快、故障少，能很快進入陌生環境開始工作。

北京正在證明機器人可以跑多快、跳多高，東京則在追問機器人何時真正有用，台灣要回答的是：如何讓全世界的人形機器人更可靠、更容易量產，也更快走進工廠？這才是台灣不必複製北京、也不必追隨東京，卻能站穩全球人形機器人產業關鍵位置的方式。