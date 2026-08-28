賴清德宛如憲政詐騙犯

二○一九年賴清德還未掌總統大權時，信誓旦旦主張憲政改革；稱當選總統後，任命行政院長「一定要經過立法院同意」，監察權應回歸國會、考試權改隸行政院，還要邀集朝野開憲政國是會議，建立權責相符的憲政體制。

五年後，他當上總統了，今天看到的卻是完全相反的政治實踐。第一，說監察權要回歸國會，掌權後不但沒有廢監察院，反而一次把廿九名監察委員提滿。若真的相信監察權應回歸國會，當總統後為何不推動憲政改革？沒有權力時高喊廢除或改革，掌權後卻使整套制度原封不動地繼續運轉。

第二，說任命行政院長必須經立法院同意，當總統後卻操使不須經立法院同意任命的卓榮泰。二○一九年賴清德說任命行政院長須經立院同意，理由非常正確：行政院長經國會同意才有民意基礎，才有民主正當性。既然如此，那今日卓榮泰的民意基礎、民主正當性究竟何在？

卓榮泰既非由人民直選而當選，任命也不須經代表民意的立法院同意，卻掌握憲法規定的國家最高行政機關、統率各部會，每年支配數兆元人民納稅錢。二○一九年，賴清德認為這是必須改革的憲政缺陷，如今他不但不改革，還蕭規曹隨樂得直接任命卓榮泰，並任由這個不須經國會同意而任命的行政院長，一再與直選產生的立法院對抗。

統治權來自人民是民主憲政的天經地義，賴清德既承認行政院長應取得國會同意才有民意基礎、才有民主正當性，掌權後卻完全紋風不動，這不是以今日之我否定昨日之我的憲政詐騙嗎？

第三，說要展現內閣制精神，掌權後卻一再踐踏內閣制最重要的責任政治與副署制度。二○一九年，賴清德主張憲政體制應朝偏向內閣制的雙首長制發展。但內閣制的精神是什麼？就是內閣要對國會負政治責任，而不是行政院長以副署權反過來否決國會。

如今卓榮泰卻把閣揆副署權，異化成行政院長對國會通過法律的否決權，接連拒絕副署立法院三讀通過的法律。行政院若認為法律窒礙難行，憲法明文規定設有覆議制度；若認為法律違憲，也應由司法權行使違憲審查及審判。閣揆副署權原本是用來拘束總統、建立責任政治的設計，現在竟被賴清德做為操使卓榮泰、倒過來欺凌國會的工具，這不是憲政詐騙嗎？

第四，口口聲聲講憲法忠誠，包攬大法官提名權卻不補提名。憲法法庭一一四年憲判字第一號已明示，總統與立法院均負有忠誠履行憲法賦予之人事權的義務；大法官出缺時，總統應「適時提名」，且不得消極不行使提名權，以致影響憲法機關實質存續、破壞憲政體制正常運作。但第二批大法官人選在去年七月遭否決後，至今已懸缺超過一年。

諷刺的是，當年賴說要讓監察權回歸國會，如今在監察院人事案卻積極提滿廿九人；大法官缺額卻可一年多不再補提名，這是什麼憲法忠誠？以當選總統後要制約權力、改革憲政的承諾取得人民信任，掌權後卻背棄信諾、反向擴權，如此反差言行，賴清德已宛如一名「憲政詐騙犯」。