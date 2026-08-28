依憲法規定 總統無權不公布法律

我國於修憲後，行政院長由總統直接任命，因此行政院長不副署或總統不公布法律，實質上是總統決定，故閣揆不副署是假議題，只需問：總統是否有權不公布法律？

或說，參考德國、奧地利的經驗，總統有違憲審查權、可判斷法律是否違憲，並決定是否公布。但德、奧的運作，與它們憲法的特殊規定有關。關於總統公布法律，德國基本法（憲法）載明「依本基本法規定所制定之法律…總統公布」，總統要確認法律是否依照基本法（憲法）制定，故可經判斷後不公布。

奧地利憲法對總統公布法律，規範得更明確：「聯邦法律依照憲法制定時，由聯邦總統…認證」 故奧地利總統有權審查法律是否依憲法制定。另有國家直接在憲法中，賦予總統對某些法案有不公布的權力，例如印度、賽普勒斯等，但大部分國家的憲法並不像德國、奧地利或印度。

其他國家大多基於歷史經驗，認為總統／元首在憲法賦予的制衡機制（主要是覆議或釋憲）之外，若還不公布法律，顯違背民主原則，使總統權力過大，因而在憲法中設計避免或解決總統／元首不公布法律的情形，大概有以下四種模式：

第一種模式，一些國家的憲法僅以一字來表述，就是國會通過法律或行政權覆議失敗後，總統／元首「應」公布法律。雖然規定「應」，總統卻仍可能不理會，故有些國家進一步規定解決途徑。

第二種模式，總統在憲法允許的制衡機制（主要是覆議）用完、或根本不覆議之後，若仍不公布法律，憲法規定該法律直接生效。

第三種模式是，總統在窮盡憲法允許的制衡機制、或根本不行使該機制後，若仍不公布法律，則憲法規定將公布權移交給其他機關；通常是移交給國會議長代為公布。

第四種模式是，有些國家會在憲法中規定，若總統認為法律違憲，除覆議外亦可聲請憲法法院判決；在憲法法院判決後，總統就須按其結果公布，或由憲法法院判決法律直接生效。

不管哪種模式，都曾發生過總統仍堅持不作為的爭議。各國憲法法院或最高法院處理此類爭議時，皆認為總統只能按照憲法明文規定的機制處理，如不覆議或覆議失敗，總統就只能公布，無權自行創造「不作為」的巧門。印度、南非、保加利亞、摩爾多等國的憲法法院或最高法院，都曾明確表達。

中華民國憲法採第一種模式，即總統「應公布」法律；行政院長若不覆議或覆議失敗，即「應接受」法律。憲法也沒有像德國、奧地利一般，授權總統和行政院長確認國會通過的法律是否違憲。目前執政黨採取的策略，是強調德國的憲制，卻無視自己必須遵守自家憲法的規定。