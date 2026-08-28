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讀家觀點／讓雙主治醫師與急診壅塞共舞

聯合報／ 胡勝川／花蓮慈濟醫院急診主治醫師、急診醫學會創會理事長（花縣吉安）
林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一。聯合報系資料照
林口長庚長年是全台急診量最大的醫院之一。聯合報系資料照

筆者關心急診壅塞數十年，深知解決急診壅塞不容易，造成壅塞的原因數十年來都沒變過，主要是華人文化迷信大醫院所致。聽到某醫學中心急診室病人因等待住院十二日而死亡，仍感惋惜與痛心，真的應驗了很多急診待床病人說出「死也要死在這裡」的狠話。

看醫院提出來的解方及各專家提出的意見，大多老生常談，看不到我認為真正有效的解決方案—在急診留觀實施「雙主治醫師制度」。此乃我十多年前就主張的解方，蓋急診壅塞乃人性所使然，不易解決，就要學著與它和平共存，讓留觀病人的照護品質提升，就不致發生今天的憾事。

本人曾在三家醫院推行此制度，只有一家成功二家失敗，成效真的令人憂心。這麼好的制度，居然無法獲得醫院方面堅定和強力的支持，在急診醫學會裡也沒有理監事跟我討論這個議題。我當然知道無法推動的真正原因，因此想在此公眾平台公開討論，期能集思廣益，讓權責單位衛福部及醫學會正視此一議題，俾提升急診留觀病人照護的品質，則雖急診有壅塞，但品質得以確保，這是我們大多數急診人的心聲。茲將我們推動此制度時遭遇到的困難，詳述如下。

一、樓上專科主治醫師大多不願下來急診看準備收給他的留觀病人，雖然管理階層都支持該辦法，卻不忍強力規定，於是此制度形同虛設。深一層分析專科主治醫師心態，我們就能諒解。因為權利與義務並不對等，他們要負看診的責任，卻沒有相對應的合理報酬。

現行健保制度對於留觀病人的給付並不公平，急診主治醫師和樓上專科醫師都以做功德的心態在看留觀的病人，這不是一個可長可久的好制度。這部分健保署可以斟酌改善給付制度，應該可以大幅減少推動的阻力。

二、急診人力不足，包括醫師和護理的人力，人力一旦不夠，就難免照顧不過來，自然會有疏漏，發生憾事就在所難免。我以為一位急診醫師照護留觀病人的上限是十五人，如果留觀人數太多，就要等比例的增加照護的急診醫師和護理師的人力。這部分醫院評鑑的規範可以取到讓各醫院都遵行的效果。急診醫學會可以向醫策會建議適當的急診人力，定要包括平均留觀人數應有的人力，評鑑委員則要仔細的核實。

此外，現行醫院評鑑急診有關條文，已有規範「醫院急診應有提升急診留觀照護品質的方案」，但委員多半沒有認真查核，我建議評鑑委員定要本於職責認真核實，方不負全民之所託，也才可防止類似事件發生。

在全民關注「因急診壅塞導致病人死亡」的氛圍下，願提出個人從事急診接近四十年經驗，「雙主治醫師制度」不失為與「急診壅塞」共舞的良方。

欲落實此制度所碰到的瓶頸，亦有解決的方法，端看當局層峰是否有以病人為中心的胸襟，則全民幸甚！國家幸甚！

急診 醫師 迷信

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