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迎合美軍售 迷航的無人機條例

聯合報／ 聞博／大學退休教師（高雄市）
立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，民進黨立院黨團批評通過的法案是臨時拿出來、拼湊式的版本。記者陳熙文／攝影
立法院三讀通過攸關無人機產業發展及國防採購的無人機條例，民進黨立院黨團批評通過的法案是臨時拿出來、拼湊式的版本。記者陳熙文／攝影

立法院審議無人載具相關條例昨三讀通過國民黨團版本。觀諸相關條例，個人認為政院版是最不負責版本，擺明送錢給美國，不顧無人機產業能否在台灣進一步發展；民眾黨版基本迎合美國需求，但不會像政院版那樣無條件接受；國民黨版則是修正美國需求，但加碼扶持本土無人機產業。很遺憾，三政黨都偏向迎合美方軍售，忽略無人載具對經濟發展新潛力。

其實，無人載具僅是低空經濟的一個環節，而低空經濟將是未來經濟發展新引擎。目前國內外低空經濟的應用場景可分為公共服務、生產作業、交通物流、消費文旅等四大類，從此來看，不難發現三黨的條文內容都只重視無人機的軍事用途，忽視無人機民生需求商機。

在軍事用途上，也過度強調非紅色供應鏈。從俄烏戰爭與中東軍事衝突，可看到美國無人機不再獨霸，且價格昂貴；對照大陸無人機便宜又實用，台灣想建立無人機產品出口，競爭力恐怕難敵對岸，台灣無人機恐怕只能用在台灣本地，在國際市場根本毫無競爭力。

目前無人機的生產，中國大陸有完整產業鏈，所有零組件都能自主，美國則無此優勢。若要講國防自主，就不要堅持非紅供應鏈，而應縮小對美無人機採購，畢竟美國無人機無敵神話已不存在。因此，朝野應拒絕這項錢坑，認真發展民生用途無人機，一方面改善民生問題、一方面增加新就業機會，讓台灣有新活力。

迷航 無人機 軍售

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迎合美軍售 迷航的無人機條例

立法院審議無人載具相關條例昨三讀通過國民黨團版本。觀諸相關條例，個人認為政院版是最不負責版本，擺明送錢給美國，不顧無人機產業能否在台灣進一步發展；民眾黨版基本迎合美國需求，但不會像政院版那樣無條件接受；國民黨版則是修正美國需求，但加碼扶持本土無人機產業。很遺憾，三政黨都偏向迎合美方軍售，忽略無人載具對經濟發展新潛力。

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