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無人機預算執行 不容「產官一條龍」

聯合報／ 方復權／國貿業（台中市）
來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發軒然大波。聯合報系資料照
來自台南的福麥國際室內裝修公司承攬國防部5.9億元炸藥採購案，引發軒然大波。聯合報系資料照

朝野政黨對於發展無人機的採購預算方式，概分為行政院版的特別預算和在野黨版的六年制年度預算，昨天立院通過在野黨版。對此，國防部指無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼由國防部主導及以特別預算形式執行；綠委鍾佳濱日昨也表示，若沒有跨年度特別預算與穩定的長期訂單，無人機產業將面臨倒閉潮，人才也將外流到他國。相對的，藍白則堅持預算回歸年度預算。

筆者從事傳統產業國際貿易卅餘年，退伍後第一份工作便是「在職訓練」，受教於某知名全球旅行箱品牌，至今開發了無以數計的模具以及人力生產線，謹提供經驗以供大眾判斷：

首先，無人機產業如果由政府出資支持民間企業，第一要務是尋找高度相關企業，而非扶持素人「白手起家」。其次，雙方要簽訂保密合約包括期效，規定製造商須將所有編號的零件圖、組合圖、操作手冊提供給政府備案，以便分級驗收。倘若製造商弄不出這些「東西」，或暗藏民進黨政府最討厭的「紅色」零件，自然失去合作商機。換言之，不能讓無人機預算長期包庇或豢養了不符資格的廠商。

最鮮明的是兩個最近發生的個案：一是資本額僅一千九百萬元的「福麥」，去年底以五點七億元得標國防部炸藥採購案，結果該公司無法在期限內取得輸出許可，自然也無法履約，國防部因此解約；二是陸軍編列九點八億元採購廿六套固定式無人機反制系統，得標廠商「創未來」驗收三次都無法達到「六公里偵獲、四公里外成功干擾」的合約標準，國防部不得不依合約罰款、沒收履約保證金和解除契約。

民進黨政府堅持無人機特別預算方式，是否有意操作上述案例的模式，算準編了預算就能向人民交代，同時可將反對的在野黨扣上「中共同路人」的帽子？無人機發展固然重要，但以當前預算執行的情況，更讓人擔心會否成為另一條利益輸送的「產官一條龍」？

無人機 預算 鍾佳濱

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朝野政黨對於發展無人機的採購預算方式，概分為行政院版的特別預算和在野黨版的六年制年度預算，昨天立院通過在野黨版。對此，國防部指無人載具採購是基於敵情威脅及作戰需求急迫性而定，期盼由國防部主導及以特別預算形式執行；綠委鍾佳濱日昨也表示，若沒有跨年度特別預算與穩定的長期訂單，無人機產業將面臨倒閉潮，人才也將外流到他國。相對的，藍白則堅持預算回歸年度預算。

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