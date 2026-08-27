政客有空敬鬼神 為何沒空顧水患

今天是中元節，在這個充滿民俗色彩的節日裡，融合了民間信仰的「鬼門開」，普渡漂泊無依的「好兄弟」、為亡靈祈福；另一方面，也融合了佛教的「盂蘭盆」，原意為「解倒懸」，解救受倒懸之苦的鬼魂，並將功德迴向給祖先與現世親人，本意均出於慈悲與善念。

然當人們將中元節視為「鬼月」，遂衍生各式各樣的禁忌；既要燒紙錢、又要擺供品。我們如此害怕鬼、忙著普渡，但究竟「鬼」在何處？

最近南部豪雨成災，媒體播出一幕幕活生生上演的民間疾苦，令人痛心；台南且發生堆放廢棄物引發爆炸的事件。如今台灣水深火熱，這些原應透過平時防範來降低風險的問題，卻一次次造成傷亡與財產損失。此時掌管上兆元預算的閣揆，卻以「預算遭刪減，只能透過電話或視訊與地方聯繫」為由，宣稱無法親赴災區勘查，更令人匪夷所思。

如果連面對災情、安撫災民、掌握第一線狀況，都可以用「預算被刪」當做理由，政府奢言重視災區人民安危。這兩年來，只要政府預算部分遭凍結，行政機關即動輒以「預算被刪」哭窮；從買不起衛生紙，到「沒錢訂購」弱勢團體庇護工場的中秋禮盒，似乎遇到任何「窒礙」都可歸咎於「沒有預算」。

對比政治人物輔選行程的密集度，與參加中元普渡的熱鬧景象，甚至平時頻繁走訪各地宮廟參香；美其名是投入地方宗教活動，實際上是選舉固樁布局的一環。捨棄活生生的人民，卻大張旗鼓地祭鬼神、跑宮廟，無疑是本末倒置。這也讓人看見，比起那些真正攸關人民生活的事務，政客更在意短期的政治利益。

原因其實不難理解，「照顧」孤魂野鬼符合民間信仰，既可以爭取信眾認同，也能接觸地方宮廟要角與基層組織，這些都是選舉動員的人脈。相較之下，治水、防災等困難的工作，既勞心勞力又不易在短期內看見成果，且稍有疏忽便成抨擊標的。與其積極面對問題，不如將治水不利歸咎於「預算不足」以卸責。

水患不會因為推給「預算不足」就消失，災害風險也不會因為政治口水而停止累積。問題是誰來做好台灣的環境管理與災害應變？中元節普渡孤魂野鬼，但真實世界的民眾困難又有誰來照顧？政客願花心力和精神走宮廟、問鬼神，對正受困於水災、面臨財產損失甚至生命威脅的民眾，卻無法積極回應；台灣民主政治的目的，究竟是事鬼神，還是為人人？

真正可怕的從來不是「鬼」，而是「人」！最需要被照顧的也是活生生的人。懂得祭拜孤魂野鬼的人們，也要曉得好好對待親人和朋友，為政者更應時時以人民福祉為念。否則，台灣人口中戲稱的「鬼島」，其實是被一場場的「人禍」給消耗殆盡。