檢討治水為何先看顏色

近日以來台南、高雄與屏東豪雨成災，永康、仁德汽車受困，機車隨水流走；梓官積水及腰，岡山、鳥松車輛滅頂，社群罵聲四起。巧合的是，八年前同一時間，一場致災性暴雨造就了「韓流」、翻轉了高雄政局。不過，比起選情是否重演，更值得注意的是朝野回應究責的方式，正示範了台灣政治一個由來已久的病灶—用不容質疑的標籤取代檢驗。

面對外界質疑治水預算用途，賴清德總統表示，中央治水經費長年集中於北部有其歷史因素，這種質疑「不公平、數字也失真」；行政院長卓榮泰則將應變不足，歸因於立法院刪減預算。這兩種說法雖然未必全無道理，但「共通的效果」是把治水成效的具體問題，轉換成「質疑公不公平」、「錯在誰」的立場之戰，真正該回答的「預算花到哪裡？抽水站與滯洪池為何仍然不足以應付豪雨？」反而被晾在一邊。

這種操作之所以有效，是因為借用了更大的框架：執政的民進黨長期自我定位為民主、進步、貼近基層；在野的國民黨則被貼上「威權遺緒」的標籤。久而久之，標籤取代了論辯與論證，只要被歸類為「民主進步」的一方，不論做什麼都有「先天正當性」，質疑者反而得先自證不是替「威權」說話。「身分」一旦被抬升到不證自明的高度，它本身即足以迴避檢驗，不必回到事實與數據。

這個概念並不新、也並非某個陣營專屬。在國際政治上，「民主」與「人權」長期被大國援引，做為出兵、制裁、介入他國內政的理由，其邏輯是，只要給對方貼上「不民主」的標籤，自己的作為即具有正當性。藍綠都曾享受過這種免責紅利，國民黨執政時也曾以「安定」、「發展」迴避監督；如今換了執政黨，同樣的邏輯，只是換了個詞彙就繼續運作，這是台灣政治文化難以打破的慣性。

值得肯定的是，這波輿論並非全然噤聲；高雄市長陳其邁臉書被灌爆，顯示公民社會仍有究責能量。但質疑很快被導向另一個戰場：究竟是「認真救災卻被抹黑」？還是「執政黨無能卸責」？重心從「治水是否確實」轉向「動機是否『純正』」，最終誰也沒真正回答最初的問題。

台灣要走向成熟的民主社會，不是比誰的標籤更神聖；施政成敗的事實與數據，也應該攤在陽光下檢驗。標準適用於任何政黨，不會因顏色不同而鬆動。

當社會大眾習慣用「天然」的顏色優越取代衡量是非的天平，受害的終究是施政品質與政治信任。南部的雨終究會停，但台灣何時能練就一雙不被蒙蔽、能認清事實的眼睛，才是比選舉更重要的長期課題。