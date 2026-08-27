單人家庭攀升 台灣社會孤老化

主計總處日前公布「二○二五年家庭收支調查」，資料顯示，台灣一人家庭占比百分之十七點三、二人家庭占比百分之卅四點三，兩者合計高達百分之五十一點六，首度突破五成，雙雙創下歷史新高。

尤其值得注意的是，台灣一人家庭占比已首度超越四人家庭。相較於九○年代四人家庭占比曾超過四分之一，台灣家庭結構已發生結構性的逆轉。這顯示台灣的人口危機，已經從「少子化」進一步升級為「孤老化」。

過去談少子化，大家想到的是「孩子變少、學校減班、勞動力不足」。然而，當年輕人不婚、不生，家庭規模持續縮小，這一代人老去後，台灣必將面對一個前所未有的「孤老社會」。

當然，一人家庭增加不代表每個人都是孤獨老人。有人選擇單身，有人因工作、求學而獨居，也有人是配偶過世後獨自生活。但從人口結構來看，一人家庭持續增加，確實意味著未來獨居老人與缺乏家庭照顧支持的人口勢必會愈來愈多。

更值得警惕的是，台灣家庭的「小型化」，正與「少子化」、「高齡化」形成一個台灣人口的「三重危機」。

孩子少，意味著未來能夠照顧父母的子女減少；兄弟姊妹少，意味著可以共同分擔照護責任的人也會減少。當「四代同堂」逐漸成為歷史名詞，「一個老人、一間房子、一人生活」將會成為愈來愈常見的社會現象。

因此，政府不能再把少子化單純視為「獎勵生育」問題。發放育兒津貼、托育補助固然重要，但如果年輕人面對的是高房價、低薪、工作不穩定、長工時，以及養育子女的「長期成本」，那麼再多一次性的補助，也未必能改變年輕人的生育決定。

真正的人口政策，應該從「鼓勵生孩子」進一步轉向「降低組成家庭成本」。住房政策要讓年輕人有能力成家；教育政策要降低養育子女的長期負擔；職場政策要讓父母不必在工作與家庭之間二選一。

長照政策，更必須提前因應未來大量獨居老人的需求。當家庭愈來愈小，住宅、醫療、社區與長照制度的重要性也會跟著提高。過去老人主要依靠家庭，未來家庭可能根本沒有足夠人力；過去老人生病有配偶、子女照顧，未來獨居老人可能連緊急求助的對象都沒有。

這已不單單是長照問題，而是住宅、醫療、交通、社會福利與城市規畫的綜合考驗。台灣需要的，是一套從「出生」一路規畫到「老年」的人口戰略，既要讓年輕人敢結婚、願意生育，也要讓沒有子女的人，到了晚年仍然能夠有尊嚴地生活。

台灣社會「小型化，少子化，高齡化」的真正代價，從來不只是家庭少了幾個孩子，而是多年之後，我們會突然發現，身邊可以陪伴、照顧與求助的人，正在一代一代減少。

兩人以下家庭過半，不是冰冷的統計數字，而是台灣家庭結構轉折的警報。當傳統家庭作為社會安全網的功能正在不斷弱化，政府如果不開始提前籌畫，那麼未來台灣所面對的恐怕不只是「沒有人生孩子」，更是一個「老人無人照顧」的孤老社會。