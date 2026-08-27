移工放假 失能家庭誰來顧

本月廿三日，新北市印尼嘉年華盛大舉行，吸引逾兩萬人共襄盛舉，異國音樂、文化表演與歡慶氣氛，展現台灣社會日益多元的一面；然而，有許多無法「放假」的失能家庭，當天因無照顧人力而落淚，而那些臥床不起、無法發聲的失能者，更是沒有被制度看見。

筆者不是反對移工休假，更不是把照顧責任歸咎於外籍勞工，問題在於民進黨政府明知家庭看護工是台灣基層照顧體系不可或缺的一環，卻長期把這群勞工與雇主家庭丟在制度的縫隙裡。

賴政府不斷宣示推動長照3.0，預算規模也持續增加，然而，對許多重度失能家庭而言，最現實的問題依舊沒變：家中照顧者倒下不得、家庭看護工請假不得，臨時缺工更無處求援，一名家庭看護工只要因休假、返鄉、轉換雇主甚至突發狀況暫時離開，原本勉強維持的家庭照顧秩序，就可能立即崩解。這些家庭不是沒有申請長照服務，而是現有服務的供給模式，不足以承受突發性的照顧需求。

民進黨政府最令人質疑之處，在於政策間彼此矛盾。一方面大力宣傳多元文化、移工友善與勞動權益，這些價值當然沒錯；另一方面，卻未同步建立足以承接移工休假期間照顧需求的公共服務。結果就是：移工被要求依法休假，雇主家庭卻只能自行承擔「沒有替代人力」的風險。

更值得追問的是：如果中央早知道大型移工文化活動，難道就不知道可能出現集中休假的照顧需求嗎？大型活動是可預見、可規畫、可提前準備的人力需求，只有中央有跨部會行政能力，提前建立「照顧替補機制」。

更根本的問題，是台灣長期把「家庭看護工」與「長照體系」切割處理。家庭看護工負擔了大量實際照顧工作，卻未真正被納入公共照顧服務的整體人力規畫；長照體系則有自己的服務規則與資格限制，兩者平行，甚至互不相通。於是，荒謬的現象就此形成：最需要照顧替代人力的家庭，往往最難在最需要的時候取得人力。政府總是用「喘息服務」敷衍了事，但真正的喘息，不應只是平時預約得到的幾小時服務，而應包括面對移工請假、返鄉、突發離職等情境時，家庭能夠迅速啟動的替代照顧網絡。

筆者有三點呼籲。一、建立真正具有機動性的「外展喘息服務」。應突破現有服務時數與資格限制，結合居家服務單位、社福團體及合格照顧人力，建立區域性短期替代人力資料庫。對可預期的休假高峰，更應提前調查預約人力，讓家庭能取得替代方案。

二、重新設計家庭看護工的聘僱模式。不能永遠依賴「一名移工、一個家庭、廿四小時隨時待命」的脆弱模式，應鼓勵公益法人、非營利或合法機構建立團隊式照顧，由不同人力相互支援，讓移工能夠休假，也讓失能家庭不至於因一人請假而陷入危機。

三、真正把家庭看護工納入長照人力政策。建立跨部會人力資訊與轉介機制，讓勞動、移民與長照政策不再各管一攤。對大型節慶與長假期間的照顧需求，也應建立預警制度，提前盤點可能出現的人力缺口，讓政府從「事後救火」轉向「事前治理」。

成熟的社會不應要求弱勢者彼此競爭，移工不能因失能家庭需照顧而被剝奪休假，失能家庭也不能因移工依法休假而被迫承擔無人照顧的風險；民進黨政府不能只會高喊多元、共融與長照3.0等漂亮口號與政治語言，現實卻是有家庭為了「今天誰來照顧」而徹夜無眠。