讀家觀點／請給障礙者個人助理制度保障

近日全台都關心國務機要費凍結將如何衝擊庇護工場，鮮少有人留意到攸關障礙者能否尊嚴生活的「身心障礙者權益保障法」（下稱身權法）已延宕一個會期。

一一四年十二月，眾多障礙者夜宿行政院，訴求充足的人力支持，不甘繼續淪為制度殺人的犧牲品，卓揆、衛福部長石崇良都保證會好好修法。但今年一月衛環委員會初審，真正能提升「個人助理」（下稱個助）制度保障的關鍵條文全都逕付黨團協商，至今未實質討論。眼看本會期將於卅一日結束，修法恐再度落空，呼籲各黨團重啟協商。

初審通過的身權法第五十條之一規定：「身心障礙者日常生活及社會參與所需之人力，得由個人助理協助。」法律中「應」字表示政府有履行義務，「得」則意味著可給可不給，一字之差決定了障礙者能否要求政府補助個助服務。

現行「身心障礙者個人照顧服務辦法」（下稱個照辦法）第七十一條，早已明定個助「應」提供協助，子法規範的現行保障卻被母法身權法架空，大開行政裁量空間，將讓障礙者更難主張權益。

現行自立生活支持服務欠缺核心人力支持，由個人助理、長照居服、校園助理、職場助理等多套制度拼裝，不同服務各有規定，製造大量「三不管」空窗，導致障礙者到處被踢皮球。

以重度腦性麻痺患者為例，若平時街賣口香糖維生，便會因「個助不提供工作協助」、「街賣無法申請職場助理」、「全程未在住家，不符居服規定」，導致街賣期間無人協助如廁，憋尿至排尿功能受損；重度肌肉萎縮患者睡覺需翻身，卻易被認定「這是長照的事」而否准增加個助。這些不是個案，而是全台皆然的結構性問題，須修法才能根本解決。

修法空轉之際，衛福部社家署卻已召開數次「研商自立生活支持服務原則」會議，主張個助僅限社會參與，不提供日常基本身體協助。問題是，障礙者要社會參與必先解決吃喝拉撒，因此修法確立個助的服務面向，迫在眉睫。

一般人可自由決定何時出門，障礙者卻需核准才有人力。修法新增條文「主管機關應籌組專業團隊審查前項自立生活計畫」讓現行審查機制取得法源依據，卻未解決缺乏公開清晰的核定原則，主管機關能逕自刪減或否准障礙者所需的個助時數。

個照辦法第七十一條明載「依需求提供廿四小時服務」，但這項承諾從未真正落實，幾乎沒有障礙者能在日常生活得到廿四小時個助服務。身權法應清楚規範，若主管機關否准障礙者的時數申請，應負責舉證該需求欠缺客觀必要性並建立協商機制，而非恣意核定。

個助時數層層審核刪減，隱含「防範障礙者濫用個助」的預設，但起床活動、洗澡如廁、睡個好覺，是每個人的基本生活而非特權，一個人的生活被審查會議秤斤論兩，是把「自主權」擺在「預算把關」之下。

今年二月，賴清德總統特赦了殺死腦麻兒子的林劉女士；六月，台南又有罹患罕病的障礙朋友不想「像鰻魚一樣躺著」遠赴瑞士安樂死。

若無充足的制度支持，照顧殺人、安樂死恐仍是出於絕望的終極選項，障礙者的性命終究會被犧牲。籲請跨黨派立委聯手要求衛福部，並於本會期盡速完成黨團協商，讓個助制度在身權法留下完善的法源保障！

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