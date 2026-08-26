健康的長壽 才是亮眼成績單

國人平均壽命回升至八十一點二七歲，其中女性八十四點七五歲、男性七十七點九三歲，不僅恢復疫情前水準，也優於全球平均。這項成果令人欣慰，反映我國醫療技術進步、公共衛生改善，以及疾病篩檢與治療成效提升。衛福部及第一線醫護人員長期投入，應給予肯定。

然平均壽命增加，「活得更久」未必等於「活得更健康」。高齡化若伴隨慢性病、失能、失智與長期臥床，「不健康餘命」也隨之拉長。對個人而言，是晚年生活品質下降；對家庭而言，是沉重的照顧壓力；對國家而言，則是醫療與長照支出的持續增加。

因此，政府下一階段的目標，不應只追求平均壽命再延長幾歲，而應設法縮短不健康餘命，讓國人「活得久也活得好」；能朝向不健康餘命盡量縮短，才是健康政策的最高境界。

投資健康不只是衛福部的工作，教育部應從小培養運動、飲食與健康管理習慣；運動部應讓運動走入社區，增加適合高齡者的場地、課程與指導人員；交通、內政及地方政府，則應打造安全的人行空間與無障礙環境，讓長者願意走出家門。健康政策不能等人生病後才進場，而要從兒童、青壯年一路做到高齡階段。

尤其，運動不只是強身，更是預防失智與失能的重要處方。鼓勵長者規律走路、肌力訓練及參加社交活動，有助延緩衰弱，也能降低孤獨與失智風險。敬老卡的用途也可再優化，不應只著重交通優惠，而可擴大用於運動場館、健康課程及社區活動，讓福利支出轉化為健康投資。

對於獨居長者，社政機關應結合里鄰和社區關懷據點、醫療院所乃至民間團體，建立定期訪視與異常通報機制。科技也可協助遠距關懷、用藥提醒、跌倒偵測，但科技不能完全取代人與人的接觸，一通電話、一次探訪，就是防止意外與失能惡化的第一道防線。

預防疾病也必須建立正確觀念，長者切勿聽信偏方、以訛傳訛或任意服藥；政府則應加強健康識讀，協助民眾接受正規醫療。另一方面，面對生命末期病患，也應重視病人自主、安寧緩和醫療及醫病溝通。

對罹患重症、治療效益有限的長者，過度醫療未必增加福祉，反而只是延長痛苦、滿足家屬「已經盡力」的心理需求。尊重病人意願，讓生命有尊嚴地走完，也是醫療進步的重要指標。

北歐部分國家的經驗顯示，健康促進做得愈早，高齡者失能期間愈短，家庭照顧、長照和醫療負擔也愈低。台灣應該把政策重心由「治療疾病」逐步移向「維持健康」，減少長者臥床時間、長照需求及不必要的醫療支出。

平均壽命持續延長不是政策的終點，未來真值得驕傲的不只是活得更久，到了晚年仍能自己走路、生活自理、參與社會，則更加可貴。讓「長壽」進一步成為「健康長壽」、縮短不健康餘命，不僅是維護家庭幸福、促進健保永續最有效的處方，更是超高齡台灣必須追求的國家成績單。