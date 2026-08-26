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讀家觀點／MIC洗成MIT 僅無人機零件？

聯合報／ 趙興鵬／中華戰略學會研究員（台北市）

無人機在戰場上的作用，從俄烏實戰中可看出其制勝關鍵性，對戰車的殺傷力更是不在話下。對誘使高價值防空飛彈耗損方面，可謂取得最高ＣＰ值；一架美元萬元低成本無人機，可誘使兩枚幾千萬美元的防空飛彈自投羅網，造成敵方武器庫存見底，進而在戰場上失利。

因此，無人機的製造或採購，在國防安全上如今成了各國軍備必要與急迫的事，台灣亦不例外。但無人機的製造大國是中國大陸，其中以「大疆」產能居全球之冠，全球市占率超過七成，即便美國市場也占近九成。

由於台灣起步晚、工業生產研發投資不多，令人擔心的事終究發生：軍方採購無人機零組件，有廠商拿進口之大陸無人機零組件冒充自產並裝配。

在野立委爆料，「航見科技」去年得標中科院無人機採購案，事後被發現違法使用中國大陸製晶片。早在二○一九年，該廠商即被中科院抓包「洗產地」，過去十年內卻能拿到四十六筆政府標案，金額總計七六三一萬元。中科院查核不實，亦難辭其咎，也拆穿了我國無人機自主研發的神話。

此種「偷梁換柱」採用大陸晶片、飛控面板的行為實不可原諒，晶片與飛控面板是無人機的大腦，具備敵我識別器功能。試想，若對岸零組件廠商開了「後門」，一旦我無人機送上戰場、兩軍對壘時發現共軍登陸，我無人機群出動；結果該機群卻不是奔向敵方，而是一見共軍裝備即像迴旋鏢一樣「折返」，飛回我軍陣地投下各種炸彈，這種情境絕非不可能。外媒曾報導，購買大陸製無人機的買家，早已警示大陸產製的無人機，不會對共軍的設施或裝備進行打擊。

航見科技使用大陸製晶片、飛控面板，早已違反國家安全法與政府採購法。二○一九年被中科院查獲使用大陸製馬達、飛控模組面板來履約，並由「皮托科技」代表投標，主要是委託航見科技合作。中科院最後僅解除部分契約，只要求支付違約金約一三○萬元，根本不足為戒。

罰款如此輕、又沒納入黑名單，原因恐與廠商是「綠友友」有關。據爆料立委透露，其關係經營到「前任黨政高層」；只要站對隊伍「有關係就沒關係」，中科院也不敢為難，只得小小罰款了事。

無人機用的明明是「紅色生產鏈」的零組件，怎麼能洗成「台灣製造」？明明技術「嘸半步」，偏要說是自己研發生產，真到戰時可能誤了軍人性命及海島防衛大事。

航見科技一案，檢方雖已表示進入司法程序，但究竟還有多少外包廠商偷天換日？國防部應一併調查以策安全。

無人機 MIT 俄烏

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無人機採購…廠商用大陸零件混充 連拿標案領補助

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