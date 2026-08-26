快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

讓預算紅利能惠及古蹟

聯合報／ 黃如輝／工（嘉縣朴子）
台南的國定古蹟台灣府城大東門正進行修復工程，側牆疑因連日豪雨崩落，大量土石衝倒鷹架，散落東門路一段上。記者萬于甄／攝影
台南的國定古蹟台灣府城大東門正進行修復工程，側牆疑因連日豪雨崩落，大量土石衝倒鷹架，散落東門路一段上。記者萬于甄／攝影

當電視播出國定古蹟「台南東門」因大雨倒塌，距離上一次的修復已經五十年之久，除了怵目驚心、也令人心疼不捨。政府因財政紅利為軍公教加薪及全民普發一萬，但同為台灣文化軟實力的古蹟或是歷史建築，卻可能卡在預算或是分配資源上而得不到奧援。

舉家鄉同一條小馬路為例，一邊是縣定古蹟「日新醫院」從暫定古蹟走到現在已超過十年，可以想像的原因是預算卡關，所以遲遲未進行修復工程，就這樣如同廢棄空屋，早喪失對於古蹟應有的尊重。而日新醫院對面的榮昌戲院，曾是東南亞最大戲院，前年一場意外大火，戲院連同一旁幾間日式街屋全因祝融只剩立面，一條小馬路原有機會可以營造的歷史文化園區，就在等待預算與意外下成為想像。

筆者懇請政府思索，是否能將部分預算紅利移撥為文資保存基金，讓各地古蹟或歷史建築也能享受紅利照顧。當地方政府因預算不足而出現維護或健檢卡關時，可讓地方政府對古蹟或歷史建築提出計畫送審，待審查通過後先行撥補、讓古蹟或歷史建築進行維護，然後地方政府逐年攤還紅利基金；如此可讓文資保存免於長時間的預算等待，地方也在擬訂計畫時，有更充足地方溝通達成地方共識，形成維護後再利用計畫。

古蹟 預算 國定古蹟

延伸閱讀

日本古城堡城牆修復 1800人循古法合力拉繩讓古蹟歸位

南下視察屏東農損 卓揆：預算延宕影響行政運作

明年預算項目三個破兆 國防、社福、補助地方財源最多

「輔選可以，勘災不行？」 卓揆：預算砍 勘災只能通電話

相關新聞

平時監測更勝災後救災

南部豪雨成災，卓院長一度以立法院刪預算為由，不去勘災，引發議論。災民心情：大官來不來勘災，有差嗎？

短視土地規畫 大錢治水無用

中央治水經費「八年八百億」及「六年六百億」，均優先分配南部縣市，近日豪雨仍導致南部嚴重淹水。日前行政院更提出二○二六年起六年內投入五千五百餘億元推動「水及流域永續發展行動計畫」，打造涵蓋造水、輸水與治水的全新體系。

讓預算紅利能惠及古蹟

當電視播出國定古蹟「台南東門」因大雨倒塌，距離上一次的修復已經五十年之久，除了怵目驚心、也令人心疼不捨。政府因財政紅利為軍公教加薪及全民普發一萬，但同為台灣文化軟實力的古蹟或是歷史建築，卻可能卡在預算或是分配資源上而得不到奧援。

讀家觀點／MIC洗成MIT 僅無人機零件？

無人機在戰場上的作用，從俄烏實戰中可看出其制勝關鍵性，對戰車的殺傷力更是不在話下。對誘使高價值防空飛彈耗損方面，可謂取得最高ＣＰ值；一架美元萬元低成本無人機，可誘使兩枚幾千萬美元的防空飛彈自投羅網，造成敵方武器庫存見底，進而在戰場上失利。

健康的長壽 才是亮眼成績單

國人平均壽命回升至八十一點二七歲，其中女性八十四點七五歲、男性七十七點九三歲，不僅恢復疫情前水準，也優於全球平均。這項成果令人欣慰，反映我國醫療技術進步、公共衛生改善，以及疾病篩檢與治療成效提升。衛福部及第一線醫護人員長期投入，應給予肯定。

台大醫院急診候床悲劇 曝醫療分級失靈

台大醫院傳出有病患在急診候床，十二天後不幸離世。雖個案醫療過程應釐清，惟台大急診塞床不只是住院病床供應的問題，台灣多年來沒有真正落實分級醫療才是問題。規模再大的醫學中心，也不可能有無限的醫師、護理師與病床。該問的不是台大還能做什麼，而是為什麼病人仍不斷往醫學中心集中？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。