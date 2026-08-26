讓預算紅利能惠及古蹟

當電視播出國定古蹟「台南東門」因大雨倒塌，距離上一次的修復已經五十年之久，除了怵目驚心、也令人心疼不捨。政府因財政紅利為軍公教加薪及全民普發一萬，但同為台灣文化軟實力的古蹟或是歷史建築，卻可能卡在預算或是分配資源上而得不到奧援。

舉家鄉同一條小馬路為例，一邊是縣定古蹟「日新醫院」從暫定古蹟走到現在已超過十年，可以想像的原因是預算卡關，所以遲遲未進行修復工程，就這樣如同廢棄空屋，早喪失對於古蹟應有的尊重。而日新醫院對面的榮昌戲院，曾是東南亞最大戲院，前年一場意外大火，戲院連同一旁幾間日式街屋全因祝融只剩立面，一條小馬路原有機會可以營造的歷史文化園區，就在等待預算與意外下成為想像。

筆者懇請政府思索，是否能將部分預算紅利移撥為文資保存基金，讓各地古蹟或歷史建築也能享受紅利照顧。當地方政府因預算不足而出現維護或健檢卡關時，可讓地方政府對古蹟或歷史建築提出計畫送審，待審查通過後先行撥補、讓古蹟或歷史建築進行維護，然後地方政府逐年攤還紅利基金；如此可讓文資保存免於長時間的預算等待，地方也在擬訂計畫時，有更充足地方溝通達成地方共識，形成維護後再利用計畫。