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短視土地規畫 大錢治水無用

聯合報／ 王瑞興／前台灣省地政處科長（南投市）
賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影
賴清德總統強調，這次淹水原因是因為超過保護標準，不要中南部一淹水就來批評治水計畫，這樣「情何以堪」。記者劉學聖／攝影

中央治水經費「八年八百億」及「六年六百億」，均優先分配南部縣市，近日豪雨仍導致南部嚴重淹水。日前行政院更提出二○二六年起六年內投入五千五百餘億元推動「水及流域永續發展行動計畫」，打造涵蓋造水、輸水與治水的全新體系。

治水涉及萬端，但僅從土地利用觀點，再多的治水經費，也無濟於事。

首先，公園、綠地、廣場、體育場所及兒童遊樂場等五項休憩式公共設施，兼具涵養水源功能，依法不得少於都市計畫總面積百分之十。但依內政部統計，實際僅占百分之三點五八，且因政府長期無法取得，內政部正督導地方政府檢討變更使用，這五項公共設施將持續減少，代表都市土地水土涵養功能更加弱化。

其次，都市計畫容積移轉與容積獎勵寬浮，普遍於計畫基準容積外，增加百分之五十以上，造成都市容受力下降。這類建築物密集於都會地區，並已擴及六都以外，豪雨透過水泥鋪面逕流至區域排水，因河床淤積以致排水失能，當然淹水。政府主管機關知情，不但無法檢討改進，甚至修正水利法讓都市計畫行水區得作為容積移轉送出基地，扭曲容積移轉立法意旨。

最後，都市計畫外土地開發嚴重破壞山林，例如違法露營場、民宿、寺廟及工廠等概估約八萬餘間（處），考量選票，不管藍綠誰執政，皆束手無策。至於申請合法開發者，不論區位及基地條件如何惡劣，常以最高強度進行開發。因為，開發面積卅公頃以下，包括興辦事業、環境影響評估、水土保持及土地使用計畫許可審議，授權地方政府審議。常理而言，開發者先與地方首長溝通，最後幾乎全面通過。所見有興建三、四百個房間的坡地旅館，又中部某企業擬在埔里山坡地興建一千個房間的度假村，類似案例幾乎遍及全台。

筆者於一九八四年初任公職，當時政府重要施政須擬定中長程計畫，並由研考單位列管，按照計畫有序執行。但政黨輪替後，施政只算計眼前選票利益，如今，高層追逐權力博弈，中層忙於官場算計，底層只好拿身家填執政者的私慾，這正是生民的悲哀。

治水 土地 淹水

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