快訊

報復川普！加拿大對逾700種美國商品徵收15%至50%關稅

聽新聞
0:00 / 0:00

平時監測更勝災後救災

聯合報／ 華健／基隆市海洋保育協會理事長（基隆市）
行政院長卓榮泰（左二）昨到屏東縣南州鄉勘災了解苦瓜損失情況，農民李進發（左三）說明苦瓜受到豪雨侵襲影響。記者劉星君／攝影
行政院長卓榮泰（左二）昨到屏東縣南州鄉勘災了解苦瓜損失情況，農民李進發（左三）說明苦瓜受到豪雨侵襲影響。記者劉星君／攝影

南部豪雨成災，卓院長一度以立法院刪預算為由，不去勘災，引發議論。災民心情：大官來不來勘災，有差嗎？

高雄市府對下雨成災的解釋：下水道設計，每小時七十一點八七毫米，這次降雨最高八十一毫米，超過設計容量。簡單講：這雨下得也太大了！

災民聽了恐怕會想：極端氣候、海綿城市、韌性台灣，聽了那麼多年，錢也花了百千億，究竟天公該下怎樣的雨，才真的比較ＯＫ？當初政府不都講得很ＯＫ，而且績效數字連同畫面，不也都一再呈現？

若回頭去看審計查核到的：抽水機採購未完成、維護保養紀錄異常、水利設施損壞多年未修，應該不難想像那整幅美美的台灣治水畫面，當中不只暗藏著許多汙點，整個串接起來的治水體系網，恐怕也是柔腸寸斷，難以經得起考驗。

老實說，此次遭遇的水患，比起台灣過去和世界上許多地方的，只能說是對台灣人的提醒，不能全推給天災。

一直以來，執政者提的治水績效，不外花了幾多億、完成幾個工程，卻很少聽說哪裡就不再淹水了。最近執政者常講：晶片、ＡＩ、智慧城市、科技廊道，引領民眾的想像，告訴大家這就是台灣發展願景。只不過，先前有意來投資的業者擔心的是缺電、缺水，如今同樣的業者，恐怕有新的疑慮了。

永續水管理無疑是永續發展的重中之重。一套永續水系統的主要需求包括：適時做出正確投資的資產管理架構，採用永續實務與技術以提升水與能源效率，以及能夠支付水設施的融資和供水定價。

傳統的洪水管理方法，在於藉由改變具威脅性水體的流體力學特性，並將洪水以工程解方限制在某範圍內；然這類工程大致都只能應付已發生的問題，而往往對於變動中，各處水的流動條件，認識不足。因此即便採取的是最佳工程作業，並不見得就會得到預期的結果。

整合式洪水管理則在於改善這些缺陷，並將河川流域和土地狀況變動，做整體考量。而進一步結合以生態系為基礎的工程組構、社會的準備以及地景的天然涵養功能，所反映的正是此社會、生態及科技之間的平衡。

面對今天的水患，當務之急，在於降低雨水逕流水量、峰值排放率及所含懸浮固體等堵塞物，同時增加地下水補注。其相關技術包括：沿街道與停車場的路緣排水格柵、植被窪地、屋頂逕流引至草坪等透水地面、濾水帶、滲透溝等滲透水實務、袖珍濕地及透水鋪面等。這些技術除了防洪，也可為都市帶來減少汙染物負荷、增進美觀以及降低城市熱指數等作用。

務實面對和作為，比災情出現後的救災更重要的，是平時透過監測與盤點，了解在不同情境下可掌控的水量，並利用降雨來臨，實際驗證所部署的排水系統和洪水模擬。

值得提醒的是，如今面對的是水太多所造成的水患，說不定接下來要面對的是，我們對水的需求量，已超過蓄存地面水和地下含水層所能提供，亟須做好準備。

災後 韌性 治水

延伸閱讀

高雄淹慘 不能只怪天災

先進晶片也照亮不了水患城市

台南水患 別再浪擲治水預算

台南多處積淹水 經濟部次長賴建信建議區域整體治水

相關新聞

平時監測更勝災後救災

南部豪雨成災，卓院長一度以立法院刪預算為由，不去勘災，引發議論。災民心情：大官來不來勘災，有差嗎？

短視土地規畫 大錢治水無用

中央治水經費「八年八百億」及「六年六百億」，均優先分配南部縣市，近日豪雨仍導致南部嚴重淹水。日前行政院更提出二○二六年起六年內投入五千五百餘億元推動「水及流域永續發展行動計畫」，打造涵蓋造水、輸水與治水的全新體系。

讓預算紅利能惠及古蹟

當電視播出國定古蹟「台南東門」因大雨倒塌，距離上一次的修復已經五十年之久，除了怵目驚心、也令人心疼不捨。政府因財政紅利為軍公教加薪及全民普發一萬，但同為台灣文化軟實力的古蹟或是歷史建築，卻可能卡在預算或是分配資源上而得不到奧援。

讀家觀點／MIC洗成MIT 僅無人機零件？

無人機在戰場上的作用，從俄烏實戰中可看出其制勝關鍵性，對戰車的殺傷力更是不在話下。對誘使高價值防空飛彈耗損方面，可謂取得最高ＣＰ值；一架美元萬元低成本無人機，可誘使兩枚幾千萬美元的防空飛彈自投羅網，造成敵方武器庫存見底，進而在戰場上失利。

健康的長壽 才是亮眼成績單

國人平均壽命回升至八十一點二七歲，其中女性八十四點七五歲、男性七十七點九三歲，不僅恢復疫情前水準，也優於全球平均。這項成果令人欣慰，反映我國醫療技術進步、公共衛生改善，以及疾病篩檢與治療成效提升。衛福部及第一線醫護人員長期投入，應給予肯定。

台大醫院急診候床悲劇 曝醫療分級失靈

台大醫院傳出有病患在急診候床，十二天後不幸離世。雖個案醫療過程應釐清，惟台大急診塞床不只是住院病床供應的問題，台灣多年來沒有真正落實分級醫療才是問題。規模再大的醫學中心，也不可能有無限的醫師、護理師與病床。該問的不是台大還能做什麼，而是為什麼病人仍不斷往醫學中心集中？

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。