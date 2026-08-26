平時監測更勝災後救災

南部豪雨成災，卓院長一度以立法院刪預算為由，不去勘災，引發議論。災民心情：大官來不來勘災，有差嗎？

高雄市府對下雨成災的解釋：下水道設計，每小時七十一點八七毫米，這次降雨最高八十一毫米，超過設計容量。簡單講：這雨下得也太大了！

災民聽了恐怕會想：極端氣候、海綿城市、韌性台灣，聽了那麼多年，錢也花了百千億，究竟天公該下怎樣的雨，才真的比較ＯＫ？當初政府不都講得很ＯＫ，而且績效數字連同畫面，不也都一再呈現？

若回頭去看審計查核到的：抽水機採購未完成、維護保養紀錄異常、水利設施損壞多年未修，應該不難想像那整幅美美的台灣治水畫面，當中不只暗藏著許多汙點，整個串接起來的治水體系網，恐怕也是柔腸寸斷，難以經得起考驗。

老實說，此次遭遇的水患，比起台灣過去和世界上許多地方的，只能說是對台灣人的提醒，不能全推給天災。

一直以來，執政者提的治水績效，不外花了幾多億、完成幾個工程，卻很少聽說哪裡就不再淹水了。最近執政者常講：晶片、ＡＩ、智慧城市、科技廊道，引領民眾的想像，告訴大家這就是台灣發展願景。只不過，先前有意來投資的業者擔心的是缺電、缺水，如今同樣的業者，恐怕有新的疑慮了。

永續水管理無疑是永續發展的重中之重。一套永續水系統的主要需求包括：適時做出正確投資的資產管理架構，採用永續實務與技術以提升水與能源效率，以及能夠支付水設施的融資和供水定價。

傳統的洪水管理方法，在於藉由改變具威脅性水體的流體力學特性，並將洪水以工程解方限制在某範圍內；然這類工程大致都只能應付已發生的問題，而往往對於變動中，各處水的流動條件，認識不足。因此即便採取的是最佳工程作業，並不見得就會得到預期的結果。

整合式洪水管理則在於改善這些缺陷，並將河川流域和土地狀況變動，做整體考量。而進一步結合以生態系為基礎的工程組構、社會的準備以及地景的天然涵養功能，所反映的正是此社會、生態及科技之間的平衡。

面對今天的水患，當務之急，在於降低雨水逕流水量、峰值排放率及所含懸浮固體等堵塞物，同時增加地下水補注。其相關技術包括：沿街道與停車場的路緣排水格柵、植被窪地、屋頂逕流引至草坪等透水地面、濾水帶、滲透溝等滲透水實務、袖珍濕地及透水鋪面等。這些技術除了防洪，也可為都市帶來減少汙染物負荷、增進美觀以及降低城市熱指數等作用。

務實面對和作為，比災情出現後的救災更重要的，是平時透過監測與盤點，了解在不同情境下可掌控的水量，並利用降雨來臨，實際驗證所部署的排水系統和洪水模擬。

值得提醒的是，如今面對的是水太多所造成的水患，說不定接下來要面對的是，我們對水的需求量，已超過蓄存地面水和地下含水層所能提供，亟須做好準備。