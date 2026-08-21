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讀家觀點／黃沙無國界 實踐抗荒漠化公約

聯合報／ 謝英士、鄭佾展／環境品質文教基金會董事長、副秘書長（蒙古烏蘭巴托）
UNCCD COP17會場。圖／謝英士、鄭佾展提供
UNCCD COP17會場。圖／謝英士、鄭佾展提供

為期兩周的《聯合國防治荒漠化公約》第十七次締約方大會（UNCCD COP17），正於蒙古首都烏蘭巴托舉辦。大會主題是「恢復土地，重燃希望」，期透過科學指標與法規框架建立，重塑全球自然資本與區域安全的遊戲規則。

科學與技術委員會（ＣＳＴ）的工作尤其值得關注。過去，沙塵暴下風處受害國多將資源投注於末端的大氣監測，但談判關注已擴及源頭地理與監測的制度化，避免過度放牧與開墾破壞地表生物殼，致力於將土地覆蓋、土地生產力與土壤有機碳等指標納入跨國評估機制，以對土地退化零增長有更明確認識。

然而，數據共享與源頭辨識責任的爭議，也暴露出源頭國對「做更多」可能引發之政治責任追究、賠償的擔憂。特別是在前屆COP16地主國沙烏地阿拉伯、國際抗旱聯盟所推動之抗旱韌性投資基金遲未開展，僅預估動員三至四億美金投資，相較氣候變遷、生物多樣性公約透入資金動輒以百億、千億計，資金動能明顯不足，荒漠化前線國家更難以應對。

今年適逢「國際牧場與牧民年」，大會揭示了蒙古高達七成七土地退化背後的殘酷現實。過度放牧是牧民在乾旱與貧困下的無奈選擇，一味要求源頭「禁牧封山」本質上是「生態殖民」與「環境全球化」的剝削。牧民控訴，消費市場對低價羊毛與礦產的龐大需求，驅使中亞與蒙古草原進行高強度放牧與開採，全球「淨零轉型」使礦產需求爆發，大規模露天採礦加速破壞地下水層與植被，造成「拯救氣候，卻摧毀土地」的極端諷刺。

為此，大會即將發布「全球乾旱韌性能力指數」與「全球沙塵暴實施倡議」，將乾旱監測與預測、土地治理、投資與實際執行能力連結。若進一步結合公正轉型與生態補償，有機會讓「保護土地」從成本轉化為具有經濟效益的投資，扭轉劣勢。

烏蘭巴托加油站前大排長龍。圖／謝英士、鄭佾展提供
烏蘭巴托加油站前大排長龍。圖／謝英士、鄭佾展提供

若無親眼目睹烏蘭巴托加油站大排長龍的汽車隊伍，以及電力系統不穩定的跳電，就無法理解剛解除限制加油禁令所凸顯的蒙古能源自主窘境，本屆抗荒漠化大會可說是蒙古這個人口少、土地資源大的國家，在生存危機下的奮力拚搏，試圖重新建構國家整體發展戰略的雄心展現。

台灣並非屬於抗荒漠化公約定義的乾旱地區，但仍有季節性缺水以及區域性乾旱現象，且公約本質是談「土地退化零增長」與水土管理。台灣面臨局部極端乾旱、地層下陷、山坡地過度開發與都市化擴張，與抗旱框架均有所重疊。沙塵暴議題更是切身相關，從蒙古到東北亞沙塵傳輸路徑的區域治理，均與台灣空品密不可分。

黃沙無國界，單向指責無法阻擋沙塵南下。公約的精神，正是鼓勵跨國與跨區域合作，共同分擔荒漠化前線的生存與轉型壓力。台灣擁有衛星遙測、微波早期預警系統以及成熟的山坡地水土保持技術，不僅能支援蒙古「十億棵樹」計畫與沙塵源頭治理，也可協助依賴中亞礦產與原料的企業掌握供應鏈自然風險。

唯有以合作取代漠視，看見源頭國家的生存困境，才能將大氣科技與生態治理轉化為具影響力的韌性外交實力。

蒙古 沙塵暴 土地

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