司法不崩潰 關鍵在「案源分流」

司法院秘書長高金枝日前稱「司法處於崩潰邊緣」，地方法院刑事第一審新收案件近五年來增長百分之卅六點二，可是法官、書記官人數僅增加百分之三、百分之十一，尤其違反《洗錢防制法》的科刑人數，已從二○二○年的六四六人，增加至二○二四年的一萬八千餘人；加重詐欺案件被告人次同期也大幅增加百分之一五二，人力已到崩潰邊緣。

人事行政總處雖曾就增加法官、書記官人力進行人力評估，但這只是治標而非治本方法，真正該改變的是政策觀念，如公平正義的實現要經過幾個審級才能獲得？公平正義的實現是否一定要進入司法才能達到？也就是應該從立法政策考量，關鍵在「案源大幅分流減少」，而非僅「人員增加」。

ＡＩ科技運用、簡化判決書及重複程序，固然可節約部分人力，減少案源卻遠比增加人員重要。觀諸現有在監人犯中，毒品最多，酒駕無錢易科罰金，這類重複性犯罪，是否可簡化審級，不再糾結於傳統三級三審制度的執著與迷思。在立法政策上，就被告的程序正義與被害人的實質正義衡平考量下，本諸「明案速斷、疑案慎斷」原則，從刑事程序一開始即分流處理。

我國刑事制度長期模仿德國及日本，德國檢察官大量使用該國刑訴法中「職權不起訴、微罪不起訴」，也就是雖然構成犯罪，但審酌情節輕微、無追訴公共利益後，而不起訴，比率高達全部案件的百分之廿三以上；日本經統計歷年檢察官起訴猶豫率約為百分之五十三至五十八。相較之下，台灣歷年統計緩起訴處分數占總件數約百分之六，職權不起訴處分數占總件數約百分之一，比例極低。可見德、日檢察官運用起訴裁量而不予追訴之比率明顯遠高於我國，應可推論係德、日檢察官善用裁量權，在犯罪偵查上合理分配資源，才能達致完善之偵查品質。

此外，基於人人皆可能無由被訴犯罪，為保障國人免於任意被追訴犯罪之人權及不該輕易留下前科記錄之名譽權，自應限制檢察官不得任意啟動正式刑事追訴之偵查程序。我國刑訴法「知有犯罪嫌疑」應即開始偵查之立案標準，至少對被告之有罪心證，應達「相當犯罪嫌疑」之程度，方可分「偵案」正式啟動偵查程序，以起訴或不起訴偵結，否則應逕以他字案行政簽結。

值得省思的是，立法院日前五十二票對五十一票驚險過關爭議不小的鞭刑公投，卻一面倒的獲民調高度支持，關鍵應係針對治安敗壞、執法怠惰等所反映長期累積的民怨與民憤。司法是國家的重要資源，必須做最有效的配置運用，避免讓妨害名譽、輕微財產犯罪等枝微末節高重複性犯罪耗盡人力，以把司法資源留給真正需要耗費時日調查的繁複案件。