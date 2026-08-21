被偷換概念的打詐政績

內政部長劉世芳日前表示，限制小紅書後，「小紅書的詐騙件數下降百分之八十、詐騙金額下降百分之五十五，非常有效」，部分媒體以「小紅書封鎖後詐騙下降八成」為題報導。然而細看刑事局資料，這是典型的偷換概念：把單一平台的變化，包裝成整體打詐的政績。刑事局公布的是，「涉及小紅書平台」的詐騙案件由去年同期四八一件降至九十九件，財損由約四八○○萬元降至二二○○萬元。換言之，這降的是「小紅書涉詐案件」，不是「台灣網路詐騙案件」。若有人刻意放大單一平台的降幅、以此代表整體打詐成效，本身就是以偏概全。

一個平台被限制後，透過它發生的詐騙自然減少，就像封閉一條道路，那條路上的車禍也會下降，卻不能宣稱整座城市車禍減少八成。真正能檢驗政策成效的，是同期全台詐騙總數。內政部自己的數字恰可對照：今年四月全國詐欺受理一三八五一件、財損四十九點三三億元，較去年同期一五九六一件、七十六點五二億元，僅分別下降百分之十三與百分之卅六，遠低於部分人號稱的「封小紅書詐騙下降八成」。若刻意以容易令人誤會的「詐騙下降八成」代表整體政績，顯然有誤導之嫌。

更值得追問的是，原本利用小紅書的詐騙集團去了哪裡？詐騙集團追逐的是錢，不是特定平台。據警方統計，臉書涉詐案件高達十三萬四千餘件，規模是小紅書全年七、八百件的八十餘倍。封鎖一個占比極小的平台，詐團大可轉往臉書、ＬＩＮＥ或自建假網站；只要總體詐騙數字未同步下降，就代表詐團只是搬家，人民損失未必因此減少。

政策宣傳挑選對自己最有利的單一數字，本是政治常態，但媒體不應照單全收，至少應追問：全台詐騙同期降了多少？其他平台是否不減反增？沒有這些對照，數字只能證明小紅書這條管道減少，不能證明台灣整體詐騙減少八成。

內政部與警政署更應把治理重心放回民眾每天實際面對的環境。臉書、ＬＩＮＥ上的假投資群組、冒名廣告與釣魚連結仍層出不窮，多數高額財損案件正是經由這些高使用率平台發生。相較之下，小紅書用戶更少、政治敏感度高，限制它幾乎沒有社會與商業成本；而要求臉書、ＬＩＮＥ等民眾高度依賴、且涉外交涉複雜的平台落實同等管理，才是真正艱難、卻更需要政府投入的工作。政府不能挑軟柿子吃、對一個遭限制的小平台高調宣稱打詐成功，卻對規模大上數十倍、持續造成鉅額損失的平台缺乏同等強度的治理，這種選擇性治理只會讓詐騙流量轉往其他平台。

真正有效的網路打詐，不能靠逐一封鎖Ａｐｐ，而應建立一致管理標準：要求臉書、ＬＩＮＥ等大型平台強化廣告主與帳號身分驗證、縮短詐騙廣告下架時間，並與警方建立即時通報機制；金融機構則應強化異常匯款與可疑金流攔阻。從源頭堵住資訊流與金流，才能避免詐團「打一個換一個」的循環。

小紅書涉詐少八成，不等於台灣詐騙少八成。政府不該偷換概念，媒體也不應放棄查證，打詐成效終究應以全民詐騙件數與財損是否真正下降衡量。內政部更應正面回答：規模是小紅書數十倍的臉書與ＬＩＮＥ，政府提出的解方究竟是什麼？