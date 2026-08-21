快訊

趙建銘深夜返國出示離婚協議書「鐵證」 若揭隱私、詆毀一方將賠1億

影／趙建銘自越南返國抵機場 見記者僅回應「看第八條」後離去

聽新聞
0:00 / 0:00

賴總統一意孤行 憲政發展的歷史罪人

聯合報／ 紀俊臣／台灣公共政策學會理事長（新北市）
賴清德總統。記者林伯東／攝影
賴清德總統。記者林伯東／攝影

立法院長韓國瑜針對總統賴清德、行政院長卓榮泰不公布和不副署甫經立法院三讀通過之「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，發表「執政權再大，也大不過憲法」政策主張；昨天更再批卓榮泰「大錯特錯」，「很遺憾卓榮泰武器化副署權」。

韓國瑜以國會龍頭的政治地位，籲請朝野各退一步，並且建請總統、行政院長遵守憲政機制，不再違憲亂政；賴政府卻仍一意孤行，與韓國瑜及立法院在野陣營直接對決。

誠如行政院是國家最高行政機關，立法院是國家最高立法機關，兩院間的政治衝突，除總統召集相關院際協商外，就是由司法院以憲法法庭名義判決相關憲政爭議，絕不是行政院可以以太上皇之尊任作解釋。當今的政治衝突，行政院完全無視憲政分立原則，卻口口聲聲維護憲政秩序，擅作「民主獨裁」的憲政幻覺。

對於韓國瑜兩度苦口婆心地呼籲，行政院竟然完全無動於衷，並且變本加厲，甚至企圖以青鳥、側翼來混淆視聽；身為憲法學者實有不得不說的苦悶。中華民國憲法及其預算法明文規定，國會具有完整立法權。此謂「立法權」即包含法案提案、審議和議決之權，事涉國家重大政策係先有法制，再有數字化的措施性法律即預算；國會提案涉及國家重大政策執行，必然有經費支出的相關規定，豈可無視這個政策形成過程，而任意指責國會「提出預算為國家增加支出」？

行政院堅持國會類似提案為增加國家支出，逾越憲政分立原則，此說法完全強詞奪理。美國是三權分立國家，其法案涉及國家支出比比皆是，美國最高法院何曾以「違憲」作成判例乎？中華民國憲法是依據五權分立的原則設立，立法權與行政權是對等設計，但現在的民進黨政府是國會少數黨的政治現實，理應加強朝野溝通，並且以民生法案為優先，但賴清德執政後，卻政治優先、完全走樣。

中華民國是主權獨立的國家，但民進黨政府卻編出毫無依據的「中華民國台灣」以欺騙國人，造成全民不知今夕何夕？我們要維護國家尊嚴，首先要正名。中華民國是國名，任何人皆無權加註或增義，始為國格的維護。

近期台灣有關修憲的議題不斷。有人主張修憲，將選舉權由二十歲降至十八歲，這是一條可以走的憲政改革；亦是中華民國憲法具有發展性的特徵所在。至於有人主張廢除考試院、監察院，筆者認為仍有保留的必要，係因涉及五權憲法架構的修正，茲事體大，必須善加斟酌。

憲法得以實踐，這是形成公民社會的必要過程。凡我國人務必本著憲政主義的法治國原則，履行憲政主義的基本精神；尤其身為國家的政治領導人，是國政部門最高負責人，更應了解憲政秩序的維護是歷史使命，一時的便宜行事或是濫權擅權，皆將成為國家憲政發展的歷史罪人。謹以此文籲請執事者能多加慎思明辨，以國家發展為己任。

憲政 韓國瑜 卓榮泰

延伸閱讀

毀憲濫權將受民意檢驗

韓國瑜喊執政權大不過憲法 卓榮泰反問：立院有恪遵憲法嗎？

深夜兩問韓國瑜 卓榮泰：事出必有因 政院不副署是被動而為

獨／韓國瑜重砲轟政院 全因總統府的一份函文

相關新聞

卓揆毀憲 法律人怎噤聲

行政院第四度、共七法案不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」卓榮泰指如果立法院能容許違憲法案一直出現，行政院的責任就是讓違憲法案不能實現，這是保衛國家必要責任，行政院都是「被動而為、不得不為」。

賴總統一意孤行 憲政發展的歷史罪人

立法院長韓國瑜針對總統賴清德、行政院長卓榮泰不公布和不副署甫經立法院三讀通過之「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，發表「執政權再大，也大不過憲法」政策主張；昨天更再批卓榮泰「大錯特錯」，「很遺憾卓榮泰武器化副署權」。

讀家觀點／黃沙無國界 實踐抗荒漠化公約

為期兩周的《聯合國防治荒漠化公約》第十七次締約方大會（UNCCD COP17），正於蒙古首都烏蘭巴托舉辦。大會主題是「恢復土地，重燃希望」，期透過科學指標與法規框架建立，重塑全球自然資本與區域安全的遊戲規則。

被偷換概念的打詐政績

內政部長劉世芳日前表示，限制小紅書後，「小紅書的詐騙件數下降百分之八十、詐騙金額下降百分之五十五，非常有效」，部分媒體以「小紅書封鎖後詐騙下降八成」為題報導。然而細看刑事局資料，這是典型的偷換概念：把單一平台的變化，包裝成整體打詐的政績。刑事局公布的是，「涉及小紅書平台」的詐騙案件由去年同期四八一件降至九十九件，財損由約四八○○萬元降至二二○○萬元。換言之，這降的是「小紅書涉詐案件」，不是「台灣網路詐騙案件」。若有人刻意放大單一平台的降幅、以此代表整體打詐成效，本身就是以偏概全。

司法不崩潰 關鍵在「案源分流」

司法院秘書長高金枝日前稱「司法處於崩潰邊緣」，地方法院刑事第一審新收案件近五年來增長百分之卅六點二，可是法官、書記官人數僅增加百分之三、百分之十一，尤其違反《洗錢防制法》的科刑人數，已從二○二○年的六四六人，增加至二○二四年的一萬八千餘人；加重詐欺案件被告人次同期也大幅增加百分之一五二，人力已到崩潰邊緣。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。