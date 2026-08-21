賴總統一意孤行 憲政發展的歷史罪人

立法院長韓國瑜針對總統賴清德、行政院長卓榮泰不公布和不副署甫經立法院三讀通過之「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，發表「執政權再大，也大不過憲法」政策主張；昨天更再批卓榮泰「大錯特錯」，「很遺憾卓榮泰武器化副署權」。

韓國瑜以國會龍頭的政治地位，籲請朝野各退一步，並且建請總統、行政院長遵守憲政機制，不再違憲亂政；賴政府卻仍一意孤行，與韓國瑜及立法院在野陣營直接對決。

誠如行政院是國家最高行政機關，立法院是國家最高立法機關，兩院間的政治衝突，除總統召集相關院際協商外，就是由司法院以憲法法庭名義判決相關憲政爭議，絕不是行政院可以以太上皇之尊任作解釋。當今的政治衝突，行政院完全無視憲政分立原則，卻口口聲聲維護憲政秩序，擅作「民主獨裁」的憲政幻覺。

對於韓國瑜兩度苦口婆心地呼籲，行政院竟然完全無動於衷，並且變本加厲，甚至企圖以青鳥、側翼來混淆視聽；身為憲法學者實有不得不說的苦悶。中華民國憲法及其預算法明文規定，國會具有完整立法權。此謂「立法權」即包含法案提案、審議和議決之權，事涉國家重大政策係先有法制，再有數字化的措施性法律即預算；國會提案涉及國家重大政策執行，必然有經費支出的相關規定，豈可無視這個政策形成過程，而任意指責國會「提出預算為國家增加支出」？

行政院堅持國會類似提案為增加國家支出，逾越憲政分立原則，此說法完全強詞奪理。美國是三權分立國家，其法案涉及國家支出比比皆是，美國最高法院何曾以「違憲」作成判例乎？中華民國憲法是依據五權分立的原則設立，立法權與行政權是對等設計，但現在的民進黨政府是國會少數黨的政治現實，理應加強朝野溝通，並且以民生法案為優先，但賴清德執政後，卻政治優先、完全走樣。

中華民國是主權獨立的國家，但民進黨政府卻編出毫無依據的「中華民國台灣」以欺騙國人，造成全民不知今夕何夕？我們要維護國家尊嚴，首先要正名。中華民國是國名，任何人皆無權加註或增義，始為國格的維護。

近期台灣有關修憲的議題不斷。有人主張修憲，將選舉權由二十歲降至十八歲，這是一條可以走的憲政改革；亦是中華民國憲法具有發展性的特徵所在。至於有人主張廢除考試院、監察院，筆者認為仍有保留的必要，係因涉及五權憲法架構的修正，茲事體大，必須善加斟酌。

憲法得以實踐，這是形成公民社會的必要過程。凡我國人務必本著憲政主義的法治國原則，履行憲政主義的基本精神；尤其身為國家的政治領導人，是國政部門最高負責人，更應了解憲政秩序的維護是歷史使命，一時的便宜行事或是濫權擅權，皆將成為國家憲政發展的歷史罪人。謹以此文籲請執事者能多加慎思明辨，以國家發展為己任。