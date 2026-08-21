卓揆毀憲 法律人怎噤聲

行政院第四度、共七法案不副署立院三讀法案，立法院長韓國瑜轟政院，「可以恣意妄為，大吃憲政自助餐嗎？」卓榮泰指如果立法院能容許違憲法案一直出現，行政院的責任就是讓違憲法案不能實現，這是保衛國家必要責任，行政院都是「被動而為、不得不為」。

請問卓院長，行政院可以如此自行認定「何者違憲」嗎？政治介入憲法是獨裁的開始。

面對憲政亂象，法學界為何噤聲不語？任由藍綠名嘴、青鳥、側翼，在媒體上胡說八道、各說各話，憲政體制一旦崩毀，換誰上台都一樣，台灣沒有未來！

許多法學院老師會用兩句話勉勵學生—「我心如秤，政治止步」，這麼多法律人都忘記了嗎？人們常說「司法的尊嚴不容懷疑」，這是對司法人員操守、品德、專業的基本道德標準，為的是贏得人民對司法的信任。請問法學界諸公、法學院畢業的同學們，各大學法學院教授、學生，你們讀過的憲法、法律原則，容許政客這樣恣意妄為嗎？為何噤聲不語？

權力分立與依法行政是民主憲政制度的基石。依憲法規範，立法院三讀通過之法律，即便行政院認為窒礙難行，至多僅能依憲法提出覆議，且覆議未通過應即接受。然卓揆卻自創憲法所無的「實質否決權」，公然採取「不副署、不執行」的手段與國會對抗。

韓國瑜批評「執政權再大，都大不過憲法」，行政院長的副署權，什麼時候變成了對國會三讀法律的否決權？同樣是立院三讀通過的法令，行政院想執行就說合憲、不想執行就批違憲，閣揆就不副署。試問行政權可以這樣「隨興自在」？行政權不要錯把行政院會當憲法法庭。

行政院長的副署規定，出自憲法第卅七條，「總統依法公布法律，發布命令，須經行政院院長之副署，或行政院院長及有關部會首長之副署」。這項設計的初衷，是為確保行政權對總統發布的法律及命令知情並共同負責，用來節制總統的權力，不是對國會法案的否決權。

有權裁判是否違憲的是憲法法庭，但賴清德總統故意擺爛，雙少數執政的賴總統就任以來，朝野關係凍若冰霜。政府一方面濫用行政權霸凌國會，另一方面又故意癱瘓憲政秩序的最後裁決者。自去年七月大法官人事案遭立法院否決後，賴清德已整整一年沒有補提名大法官，導致憲法法庭因大法官不足額而違法審判、甚至出現違憲的「五人法庭」局面。面對攸關憲政運作與人民權利的爭議，總統寧可坐視僵局、不補提名大法官，意圖放任行政權獨大，卻還妄稱自己「守護憲政秩序」，憲法法庭已形同虛設。

依憲治國並非政黨立場可選擇，而是民主法治的最基本要求。繼續毀憲亂政下去，中華民國不夠資格稱為民主國家。法學界諸公們，是否該發聲了？