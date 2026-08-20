毀憲濫權將受民意檢驗

行政院長卓榮泰決定「不副署」兒少未來帳戶條例，對此，立法院長韓國瑜在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，一再不副署、不執行法案，會動搖憲政秩序。卓揆則回應稱「物有本末，事有終始」，不論是依憲法規定提出覆議或「不予副署」法案，行政院都是「被動而為、不得不為」。

雙少數執政的賴政府就任以來，朝野關係凍若冰霜。儘管如此，為了讓國政正常運作，今年度中央政府總預算案在立法院長韓國瑜一怒下，在野黨最後以小砍四八○億元三讀通過，算是釋出不小善意。韓院長在總預算三讀後更疾呼，拜託行政院長趕快副署並執行相關法案，切莫破壞民主憲政。遺憾的是，面對國會的讓步與叮嚀，行政院長卻依然我行我素、堅持不予副署，讓憲政危機及朝野僵局持續惡化。

卓揆引經據典稱，拒不副署係為「捍衛憲政」，然對照賴政府執政以來的一貫作風，這番言論顯得格外諷刺。權力分立與依法行政是民主憲政制度的基石。依憲法規範，立法院三讀通過之法律，即便行政院認為窒礙難行，至多僅能依憲法提出覆議，且覆議未通過應即接受。然卓揆卻自創憲法所無的「實質否決權」，公然採取「不副署、不執行」的手段與國會對抗，從去年十二月至今已四度「不副署」，涉及立法院三讀通過的七項法案，此舉無異於將憲法權力分立原則踐踏在腳下。

更令人震驚的是，賴政府一方面濫用行政權霸凌國會，另一方面又刻意癱瘓憲政秩序的最後裁決者–憲法法庭。自去年七月大法官人事案遭立法院否決後，賴總統已整整一年沒有補提名大法官，導致憲法法庭因大法官不足額而違法審判、甚至出現違憲的「五人法庭」局面。面對攸關憲政運作與人民權利的爭議，賴總統寧可坐視僵局、不補提名大法官，意圖放任行政權獨大，卻還妄稱自己「守護憲政秩序」。

賴政府毀憲濫權、無限膨脹行政權，又默許司法審查權違法運作，加上行政院長肆無忌憚地以「違憲」為由「不副署」立法院三讀通過的法案；球員兼任裁判，踐踏權力分立及依法行政原則，對民主憲政造成的傷害無以復加。

依憲治國並非政黨立場可以選擇，而是民主法治的最基本要求。立法院已在總預算案展現讓步善意，賴政府若要扭轉破壞憲政的罵名，唯一的解方就是回歸憲法、收回「不副署、不執行」的違憲黑手，並補提名跨黨派認可的大法官人選，恢復憲法法庭的合法運作。賴卓體制若繼續視憲法如無物，就等著在未來面臨民意海嘯的檢驗。