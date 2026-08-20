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F-16V的承諾 不能只看首批抵台

聯合報／ 何啟台／退休人士（台北市）

國軍表示，首批F-16V Block 70近期將飛返台灣。交付終於啟動固然是進展，更該重新檢驗的，卻是原定二○二六年底全數完成的總承諾。

二○二三年首批延後時，國防部表示全案仍可於二○二六年完成；二○二四年，國防部長顧立雄也說二○二六年底前全數交付。後來美方產線搬遷、供應鏈中斷與系統測試造成延宕。今年三月，政府只能確認首架預估第三季返台，連今年能交多少架都無法精確估算。八月再傳「近期」飛返，卻未回答何時「到齊」。新的公開基準至少要保留兩條線：原定時程與修正時程。

軍購交期不是採購單上的行政日期，而是人員訓練、基地接裝與戰力形成的共同時鐘。軍購時程不該因第一批抵台就重新歸零。每一季公布累計完成驗收、完成產權移轉、實際抵台的數量，以及最後一架預定日期。原定基準不能消失，否則每次延後都只要改一次日期，行政紀錄最後只剩「目前照表前進」，外界反而看不出究竟慢了多少。

這不是為難國防部。審計部二○二四年公布查核結果，交機延宕時空軍仍按原付款期程結匯，導致資金滯存美方；空軍其後修約延後付款。這項改正已證明，當交付時程改變，財務時程可以跟著調整，監督時程更不能停在舊承諾與模糊的「近期」之間。國防採購最怕的不是承認延誤，而是讓里程碑從「全數交付」悄悄縮成「首批抵台」。

首批F-16V Block 70飛進志航基地時，值得看的不只是迎接儀式，而是那張沒有被改寫的進度表。六十六架的承諾，必須用六十六架來驗收。

F-16V 軍購 國防部長

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