川普大砍軍演 凸顯美韓同盟困境

川普在美韓「乙支自由護盾」軍演前夕，公開批評演習耗費龐大，對北韓具有敵意，並強調自己與金正恩關係良好，正在舉行的兩國年度聯合軍演突然大幅縮減，由原訂十一天縮短為五天，提前結束，第二階段反攻演練、部分聯合野外機動訓練也遭取消。南韓外交部長趙顯則研判，美方此舉可能也有向首爾施壓之意，包括南韓未支持美國對伊朗相關行動等懸而未決的議題。另一方面，川普正尋求重啟與金正恩對話，並傳出可能利用十一月ＡＰＥＣ峰會的機會安排會面，縮減軍演也被視為向平壤釋出和緩訊號。

美韓間的分歧並非單一事件。今年美方曾要求高度依賴荷莫茲海峽能源航道的南韓，對美國在當地的行動提供更多協助，李在明政府則因顧慮國際法、朝鮮半島防衛及捲入中東戰事的風險，始終態度謹慎。此次軍演縮減，也被南韓方面解讀為可能與伊朗等議題上的分歧有關，也使原屬同盟戰備範疇的軍事合作，更帶有政治博弈色彩。

類似問題也反映在駐韓美軍的「戰略彈性」。今年三月，部署於慶尚北道星州的六輛薩德發射車曾移往烏山空軍基地，卸下攔截彈後返回星州；美方並證實部分攔截彈另作調度部署，此舉一度引發南韓社會對半島防空能力遭削弱的疑慮。這顯示駐韓美軍雖以朝鮮半島防衛為核心任務，美國仍希望保有因應其他區域衝突的兵力與裝備調度空間。

在對中及台海政策上，李在明的立場更凸顯這種兩難。他在競選總統時曾提出「謝謝論」，表示對中國、台灣都說「謝謝」，南韓沒必要主動捲入兩岸衝突；去年五月他被問及中國若攻擊台灣、南韓是否援助，以「等外星人要入侵地球時，再思考這個問題」迴避。上任後，其政策表述則漸與國際社會強調台海和平穩定、反對以武力或脅迫改變現狀的立場接軌，執政後呈現兼顧同盟與區域安全的務實調整。

然而，美國推動「同盟現代化」，其中重要議題正是提高駐韓美軍戰略彈性，使其必要時能因應朝鮮半島外的安全挑戰。而南韓的顧慮在於，若駐韓美軍兵力與關鍵戰力轉向台海等區域任務，不僅可能削弱對北韓的嚇阻，也可能使南韓被動捲入美中衝突。

綜言之，李在明政府希望在維持美韓同盟時，爭取更大戰略自主空間。然而，當美國要求盟國承擔更多區域安全責任，南韓既要依靠美國嚇阻北韓，又不願捲入台海、中東等區域衝突，選擇勢必更困難。這也凸顯中小型國家的同盟困境：安全上依賴，自身利益卻未必與大國一致。如何在同盟承諾與戰略自主間取得平衡，不僅是南韓面對的難題，也是中小型國家難以迴避的戰略挑戰。