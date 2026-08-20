看美韓軍演遭大砍…台灣不能把川普承諾當保單

近日川普一手縮減才展開的與韓國的年度聯合軍演、另一手歡迎沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦建立共同防務機制，表面看來方向相反，實際上卻指向同一套「美國優先」的安全邏輯。美國不急著退出盟邦體系，但希望少花錢、少承擔風險，讓盟友與夥伴為自己的安全付出更多。這種「交易式安全」及「戰略收縮」模式值得台灣警惕。

今年美韓「乙支自由護盾」軍演前一刻，川普要求大幅縮減規模，理由包括成本過高，以及避免向北韓釋放敵對訊號。更值得注意的是，他同時對韓國未配合美國對伊朗戰爭的援助表達不滿。南韓聯合參謀本部也證實，聯合軍演將提前至本月廿一日結束，第二階段反攻北韓南侵的演練與部分聯合野外機動訓練都將取消。

這些顯示，安全承諾不是與其他議題切割的永久契約，而是一張可以隨時重新議價的政治帳單。川普此舉，已讓傳統盟友對所謂「美方安全承諾」深感不安。

川普的一句話正讓美韓同盟飽受衝擊。縱使條約沒有消失，駐韓美軍仍存在，但已彌漫「美國是否會照原來方式」的不確定性。盟友最怕的是：如今的華盛頓，會不會因成本、貿易或其他外交議題重新開價？安全一旦被交易化，同盟就會從制度承諾變成持續議價。

同一時間，沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦八月上旬在麥加簽署共同防務協議，明定一國遭受武裝攻擊視同三國共同遭受攻擊。川普不但沒有視為挑戰，反而公開稱許這是「重要的一步」。原因並不難理解，區域國家若能承擔更多第一線防務，美國仍可保留軍售、情報、訓練與外交影響力，卻不必包辦所有的安全成本。美國正從「安全提供者」轉向「安全管理者」，從「安全保證」轉向「安全交易」。

這些關鍵轉折頗值得台灣深思。韓國有正式的共同防禦條約、駐軍與長期聯合作戰的機制，美國仍可能依自己的全球利益調整投入；台灣並沒有完全相同的制度性保障，更不能把美國的「支持台灣」，直接等同於「美軍必然參戰」。

台灣需要避免的，是把外部支持「想像」成一張不會到期的保單。軍售、情報合作與政治支持都重要，但最後能否形成嚇阻，仍取決於自身防衛能力、社會韌性與危機管理。川普正在傳遞一個非常現實的訊號，美國即使留下影響力，卻會愈來愈要求盟友自己承擔代價。

面對美國「戰略收縮」，盟友難以無法完全預測其未來動向，而對台灣而言，最危險的是把自己的安全，建立在「美國一定會出兵」這個未經保證的前提上。美國的安全承諾變成本計算，承諾已帶著不確定性，台灣唯一「可靠的靠山」只能是讓自己具有不可輕易被犧牲的能力與價值。