讀家觀點／雙語政策 應培養會用英語的台灣人

台灣推動「二○三○雙語政策」，應思考最根本的問題：為什麼要推動雙語教育？如果雙語教育的成果只是讓校園出現更多英文標語、教師在課堂上增加幾句英文，甚至將部分非語文領域課程改由外師授課，那麼需進一步思考：這些做法是否真正能提升學生的英語溝通能力？

以新加坡為例，全面改用英文是將英文定位為不同族群間溝通及參與全球經濟的重要共同語言，新加坡教育部也指出，英語是社會的共同語言以及提升競爭力；而母語則承擔文化、身分認同等功能。新加坡要求學生在學校學習以英語為主、母語為輔的雙語教育政策，使英語與母語在教育與日常生活中各自發揮不同功能。

新加坡的語言學習並不只停留在文法與紙筆考試，而是重視口語、聽力、閱讀、寫作與真實情境的綜合運用。鑑於此，筆者謹提出三項策略如下供參：

首先，台灣應避免將雙語教育局限於政策要求的思維或課堂中的形式性英語使用。因此，落實從「學英文」轉向「用英文」，可從學生熟悉且實際用得到的生活情境出發。教育部目前已推動雙語生活化校園，強調讓雙語從課程走進校園日常，這是值得深化的方向。

其次，學生常把時間放在背單字、學文法與練習解題技巧，若希望學生真正具有英文溝通能力，就須讓英語「說」與「聽」具有實際溝通目的的學習活動。因此，雙語教育可參考新加坡的評量方式，增加生活情境式口語評量。讓學習英文的目標能從「制式化的考試題型」轉向「運用英文完成表達觀點」。

第三，建立台灣自己的雙語師資，從「依賴外師」轉向「本土教師增能」。雙語教育的關鍵不在於「有多少外籍教師」，而在於如何明確界定雙語教育的目標，現階段對於「雙語」的理解仍存在不同；若沒有清楚的目標與定位，易使雙語教育流於形式，也可能過度依賴外師。外師可補充語言教學資源，但不應成為推動雙語教育的解方。

台灣可參考新加坡的華文教育模式。新加坡以英語作為主要教學語言，華文則作為第二語言，聘請具華文專業資格的教師，主要負責華文與高級華文教學；至於其他專業學科，則由具備當地專業師資資格的教師負責。

台灣不需複製新加坡全英語教育模式，台灣的雙語教育應以「生活化、功能化、國際化」為核心，同時維持中文語言與文化根基。台灣雙語教育若要真正成功，應培養「會使用英語的台灣人」，而不是「英語化的台灣人」；衡量雙語教育是否成功，關鍵不在於學生學了多少英文、通過多少考試，而在於他們能否在真實生活中聽懂英文、勇於開口、閱讀英文資訊、清楚表達自己的想法，並運用英語與世界交流。