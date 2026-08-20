聽新聞
0:00 / 0:00

讀家觀點／雙語政策 應培養會用英語的台灣人

聯合報／ 尚憶薇／東華大學體育與運動科學系教授（花蓮市）

台灣推動「二○三○雙語政策」，應思考最根本的問題：為什麼要推動雙語教育？如果雙語教育的成果只是讓校園出現更多英文標語、教師在課堂上增加幾句英文，甚至將部分非語文領域課程改由外師授課，那麼需進一步思考：這些做法是否真正能提升學生的英語溝通能力？

以新加坡為例，全面改用英文是將英文定位為不同族群間溝通及參與全球經濟的重要共同語言，新加坡教育部也指出，英語是社會的共同語言以及提升競爭力；而母語則承擔文化、身分認同等功能。新加坡要求學生在學校學習以英語為主、母語為輔的雙語教育政策，使英語與母語在教育與日常生活中各自發揮不同功能。

新加坡的語言學習並不只停留在文法與紙筆考試，而是重視口語、聽力、閱讀、寫作與真實情境的綜合運用。鑑於此，筆者謹提出三項策略如下供參：

首先，台灣應避免將雙語教育局限於政策要求的思維或課堂中的形式性英語使用。因此，落實從「學英文」轉向「用英文」，可從學生熟悉且實際用得到的生活情境出發。教育部目前已推動雙語生活化校園，強調讓雙語從課程走進校園日常，這是值得深化的方向。

其次，學生常把時間放在背單字、學文法與練習解題技巧，若希望學生真正具有英文溝通能力，就須讓英語「說」與「聽」具有實際溝通目的的學習活動。因此，雙語教育可參考新加坡的評量方式，增加生活情境式口語評量。讓學習英文的目標能從「制式化的考試題型」轉向「運用英文完成表達觀點」。

第三，建立台灣自己的雙語師資，從「依賴外師」轉向「本土教師增能」。雙語教育的關鍵不在於「有多少外籍教師」，而在於如何明確界定雙語教育的目標，現階段對於「雙語」的理解仍存在不同；若沒有清楚的目標與定位，易使雙語教育流於形式，也可能過度依賴外師。外師可補充語言教學資源，但不應成為推動雙語教育的解方。

台灣可參考新加坡的華文教育模式。新加坡以英語作為主要教學語言，華文則作為第二語言，聘請具華文專業資格的教師，主要負責華文與高級華文教學；至於其他專業學科，則由具備當地專業師資資格的教師負責。

台灣不需複製新加坡全英語教育模式，台灣的雙語教育應以「生活化、功能化、國際化」為核心，同時維持中文語言與文化根基。台灣雙語教育若要真正成功，應培養「會使用英語的台灣人」，而不是「英語化的台灣人」；衡量雙語教育是否成功，關鍵不在於學生學了多少英文、通過多少考試，而在於他們能否在真實生活中聽懂英文、勇於開口、閱讀英文資訊、清楚表達自己的想法，並運用英語與世界交流。

雙語政策 英語 台灣人

延伸閱讀

2030雙語政策外師可教藝文、體育 教育部：不得獨立授課

學者：外籍師是雙語教育觸媒 不會取代本國師

拚雙語！教部修法開放外師可教生活藝文體健科 校園兩樣情

教育部擬開放外師教藝文體健 9大教師工會憂衝擊師培、本土教育主體性

相關新聞

毀憲濫權將受民意檢驗

行政院長卓榮泰決定「不副署」兒少未來帳戶條例，對此，立法院長韓國瑜在臉書發文表示，執政權再大都大不過憲法，一再不副署、不執行法案，會動搖憲政秩序。卓揆則回應稱「物有本末，事有終始」，不論是依憲法規定提出覆議或「不予副署」法案，行政院都是「被動而為、不得不為」。

選票從不接受「十八年期定存」

八月十七日，台灣政治把一齣荒謬劇壓縮在一天演完。上午，賴總統聽取一一六年度中央政府總預算案簡報後宣布，歲出增列二三五七億元，明年普發現金每人一萬元，名曰「ＡＩ紅利全民共享」；傍晚，行政院宣布卓揆不副署立院三讀的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」。

看美韓軍演遭大砍…台灣不能把川普承諾當保單

近日川普一手縮減才展開的與韓國的年度聯合軍演、另一手歡迎沙烏地阿拉伯、土耳其與巴基斯坦建立共同防務機制，表面看來方向相反，實際上卻指向同一套「美國優先」的安全邏輯。美國不急著退出盟邦體系，但希望少花錢、少承擔風險，讓盟友與夥伴為自己的安全付出更多。這種「交易式安全」及「戰略收縮」模式值得台灣警惕。

讀家觀點／雙語政策 應培養會用英語的台灣人

台灣推動「二○三○雙語政策」，應思考最根本的問題：為什麼要推動雙語教育？如果雙語教育的成果只是讓校園出現更多英文標語、教師在課堂上增加幾句英文，甚至將部分非語文領域課程改由外師授課，那麼需進一步思考：這些做法是否真正能提升學生的英語溝通能力？

川普大砍軍演 凸顯美韓同盟困境

川普在美韓「乙支自由護盾」軍演前夕，公開批評演習耗費龐大，對北韓具有敵意，並強調自己與金正恩關係良好，正在舉行的兩國年度聯合軍演突然大幅縮減，由原訂十一天縮短為五天，提前結束，第二階段反攻演練、部分聯合野外機動訓練也遭取消。南韓外交部長趙顯則研判，美方此舉可能也有向首爾施壓之意，包括南韓未支持美國對伊朗相關行動等懸而未決的議題。另一方面，川普正尋求重啟與金正恩對話，並傳出可能利用十一月ＡＰＥＣ峰會的機會安排會面，縮減軍演也被視為向平壤釋出和緩訊號。

F-16V的承諾 不能只看首批抵台

國軍表示，首批F-16V Block 70近期將飛返台灣。交付終於啟動固然是進展，更該重新檢驗的，卻是原定二○二六年底全數完成的總承諾。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。