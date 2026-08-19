鞭刑公投是改革急救藥

立院甫通過鞭刑入法公投提案，尚待中選會審議能否成案。然如從院內五十二票對五十一票驚險過關、藍委發起網路民調顯示高達百分之九十八參與者支持，及監院國家人權委員會與司改、人權團體接續發聲反對等現象來看，顯已足證此案與過往為政治動員或催票的議題不同，實具舉辦全國性公投的必要與實益，預料中選會應無駁回之理。

引進鞭刑，或有加重刑事程序成本與執法工作負荷的疑慮。然而，檢視上述機關與團體所提反鞭刑理由，卻多值商榷：

首先，反對者援引的聯合國「公民與政治權利國際公約」，我國並未簽署。雖說經通過制定該公約「施行法」，已將其「內國法化」，但如何具體落實？其法律位階是否超越其他國內法？如何與我現行審判實務接軌操作？其中第七條所謂「酷刑或殘忍、不人道或有辱人格之待遇或處罰」如何定義？就像先前關於依據該公約第六條應否廢除死刑的爭論一般，歷來不乏疑義。故以之作為反鞭刑法律基礎，難謂堅實。

其次，人心難測，目前無實證證明鞭刑能嚇阻犯罪，但亦無法證明對嚇阻犯罪定然無效。若從新加坡實踐經驗觀察，倘鞭刑真無震懾防堵犯罪之效，何以該國保留至今？何以去年該國更與時俱進修法，把近來最猖獗的詐欺犯罪也納入適用？

另按「酷刑」和「死刑不引渡」原則，僅為部分國家採行，如我國「引渡法」即無此明文。

引渡准否，關鍵仍在於被請求國審查個案是否符合「雙重犯罪」（即請求國與被請求國均認構成犯罪）、「軍事政治宗教犯罪不引渡」、「本國人民不引渡」等原則。最終實取決於國與國之間的政治、外交關係與司法互信，否則像中國大陸這般國際公認嚴刑峻罰、且執行死刑人數偏多的地區，為何仍有眾多國家願配合其引渡請求？所以鞭刑將增加引渡與跨境司法合作障礙之說，亦嫌誇大。

不諱言地講，鞭刑公投未來縱獲中選會立案、復經公開辯論，後續投票結果為何、若通過後權責單位是否會為實現公投結果進行立法，尚屬未定。何況，為兼顧保障人權與人性尊嚴，研擬相關法律時，還可附加條件如：適用範圍僅限於反覆實施、社會難容的犯罪類型，排除老年、女性、青少年，可否減免鞭數、可否用罰款替代、安排醫療監督善後等配套規定。再說，鞭刑立法日後說不定因係出在野，最終恐也難逃被政院拒絕副署或大法官宣告違憲的命運。此際監院與司改、人權團體又何需如此焦慮？

最足引人深省的是，為何立院內爭議極大的鞭刑公投，立院外卻一面倒的獲民調高度支持？個人解讀，這並非民代與民意認知有落差，其實不外乎是針對社會治安敗壞、現行執法怠惰與無能，所反映長期累積的民怨與民憤。現階段嘗試「治亂世用重典」，即藉助公投讓鞭刑制度付諸公議，雖非犯罪防治的萬靈丹，至少可視為檢討改革刑事政策的一帖急救藥吧。