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媒體獵巫：陳幸妤現象

聯合報／ 鄭自隆／政大傳播學院退休教授（台北市）

沉寂近廿年，陳幸妤又躍升媒體焦點，只是媒體設定的框架，以前是負面、現在是正面，陳幸妤現在變成受委屈的好太太，而不是氣急敗壞的陳水扁女兒；政治新聞或社會新聞都是在「獵巫」，廿年前的「巫」是陳幸妤本人，而現在的「巫」變趙建銘。

新聞價值是決定「事件」是否變成「新聞」的重要因素，事件所含新聞價值愈多或愈重，成為新聞的可能性愈高；二○○○年陳水扁當選總統後，陳幸妤即被媒體盯上，陳幸妤個性剛烈，記者強勢採訪就會發生衝突，愈衝突愈有報導價值，當年陳幸妤會被媒體「獵巫」，正是具備如下的新聞價值：

顯著性：陳水扁的女兒具備「人」的顯著性；衝突性：只要有採訪就有衝突，有衝突就有畫面，有灑狗血畫面就有收視率；人情趣味：總統女兒發飆，滿足全民偷窺慾，成了集體情緒宣洩。

近日有位曾任職陳水扁時代閣員的女性大學教授，網路貼文替陳幸妤不捨，說：「某姓記者當年如何侵犯陳幸妤隱私，又是如何珍惜馬家千金的隱私，這不只是某姓記者個人的選擇，而是整個泛藍媒體的偏差。」評論公允嗎？

先回應貼文後半段，當年的確很多媒體是國民黨幫兇，故意惡整陳幸妤，任何時代都有媒體面對威權自我矮化與表態，現在打開電視政論節目，聲音不就是一面倒嗎？再比對部分媒體對柯文哲案的報導，不也是這樣？柯案的「小沈一五○○」，檢調翻箱倒櫃，媒體捉風捕影，就是要羅織罪證；但近日的詐騙慈濟律師的「ＤＰＰ一○○」，卻被拗成二○二四年才出現的名詞「Digital Product Passport」，成了鬼月怪譚，說者臉不紅氣不喘，媒體雲淡風輕，果真船過水無痕。

當年媒體霸凌陳幸妤，是陳幸妤過激反應符合媒體嗜血本質，陳幸妤若反應不那麼大，就失掉報導價值；為什麼不盯馬英九的女兒，一是她們不在台灣，無從騷擾；就如同賴清德的兒孫不在台灣，媒體也無法跟監一樣。

此外還有一項是養成教育的差異，蔣介石時代的外省高官，子弟多的是紈絝荒誕；但蔣經國時代不同，在中央府院黨任用的年輕外省官宦子弟，都有留美背景，這些人的家庭養成教育嚴謹，而且知道端莊品格是基本要求，因此外貌穿著、言行舉止無不戒慎恐懼，不但自律而且律妻律子，馬英九和宋楚瑜就是例子。

馬英九的兩個女兒，幾未曾聽聞負面新聞；宋楚瑜女兒，據說讀大學時出車禍，自己到醫院包紮處理，九○年代宋楚瑜是台灣第二號人物，權勢僅次於總統李登輝，但她就醫絕口不提爸爸宋楚瑜；相形之下，看看台灣現在藍綠政治人物的兒女，在學校動輒炫耀「你不知道我爸是誰」、「你不知道我媽是誰」，家庭教養真是雲泥之別。

馬英九和宋楚瑜知道自己在國民黨官場的發展軌跡，因此行為舉止、子女教養就照著規範走；陳水扁被吳淑珍鼓勵去當美麗島辯護律師，從此一頭栽下去，反對運動是叢林，無規矩可循，陳水扁大概從未想到自己會當總統，當然就不會給陳幸妤「第一千金」的養成教育。

陳幸妤的新聞不久就會消失，只要媒體眼中的「巫」趙建銘不講話、不受訪，沒畫面，無新聞可寫，也就不了了之，不過不用替媒體擔心，台灣不缺媒體，媒體更不缺「造巫」、「獵巫」的能力，鏡頭轉個向，就會有倒楣的「巫」出現。

陳幸妤 媒體 陳水扁

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