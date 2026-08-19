兒少政策 不該政治鬥爭

早該為致癌油風暴下台負責的行政院長卓榮泰，似心有不甘決定最後一舞，行政院宣布將「不副署」立院三讀通過的「台灣兒少成長及未來帳戶條例」，將政治鬥爭擴大到兒少政策。證明執政黨只顧拚政治而不重民生，離我們平民百姓的生活實在太遠了！

澎湖日前傳出父母詐領補助並棄養十三名子女，迫使五位剛成年的兄姊打工照顧八名未成年弟妹，一家蝸居在四坪隔間。去年台中朝陽科技大學一名廿歲李姓男大生，因家貧決定休學入伍貼補家用，卻被告知須繳清近二萬元學雜費才能辦理休學。李同學湊不出這筆錢，於十月二日不幸離世；憾事發生之前，他還不忘將手機留給高二半工半讀的弟弟，並悲愴寫下：「我會把手機留給你，或許可以賣些錢」。

去年，在野黨合作推動普發現金一萬元，當時賴總統卻說沒有必要；綠委吳思瑤、沈伯洋更說在野黨是配合中共「先窮台、再統一」，百般阻撓後才三讀通過。如果那時賴政府願意早些普發現金，李姓男大生的年輕生命或許就不致殞落。

離九合一選舉只剩三個月，賴總統怎突然覺得有必要普發現金？同理，「未來帳戶條例」既有兒少得隨時動支的成長津貼，也有成年才得提領的未來帳戶，至少一一四萬；若不及早施行未來帳戶條例，難保澎湖「小孩養小孩」的悲劇不再重演。

對比李姓男大生離世前仍惦記著手足的生計，賴總統與卓院長何來如此情操為民眾設想？我國已簽署之聯合國「兒童權利公約」第十二條第一項規定：「締約國應確保有形成其自己意見能力之兒童有權就影響其本身之所有事物自由表示其意見，其所表示之意見應依其年齡及成熟度予以權衡」。「未來帳戶條例」攸關兒少權益，卓揆決定「不副署」之前卻未徵詢兒少意見；在民進黨執政下，連聯合國「兒童權利公約」都只成為一紙空文！