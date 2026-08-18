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教育部師資政策 究竟懂不懂基層

聯合報／ 陶以哲／高中教師（台北市）

開學在即，許多學校仍在為找不到代課老師傷腦筋。各學科得師資缺口一個接一個，校長、主任忙著拜託老師多代一節，甚至一人身兼數科，學校每天面對的是實實在在的缺師危機。然此時此刻，教育部推出的師資政策，卻讓人愈看愈摸不著頭緒。

近期教育部修法開放外籍教師可以教授生活、藝文、體育等科目，問題是，這些科目真的缺師缺到需要用外師來補嗎？現在學校真正急缺的是數理、資訊等專業師資，教育部政策卻把有限的資源投入相對不缺人的藝能領域，究竟是在解決師資問題，還是在製造新的師資錯置？

另為鼓勵教師久任，教育部研擬草案，將資深教師服務滿四十年，由原本獎金一萬元增加至一萬五千元。四十年，一個人把人生最精華的歲月奉獻給教育，面對少子化、行政負擔、家長溝通、學生管教與不斷變動的政策，最後政府給予的肯定，竟然只是區區一萬五千元！要鼓勵資深教師願意做到退休，應該讓他們感受到這四十年的價值，而不是用象徵性的獎金打發。一萬五千元與「四十年」放在一起秤重，扭曲的天平真的令人心寒！

教育政策最怕官員不知人間疾苦，如今教育部連解決開學缺師的當務之急都無感，還用暨可笑又低廉的獎金打發。套句某提神飲料廣告詞：「老師，你累了嗎？」但教育部知道嗎？

師資 教育部 科目

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