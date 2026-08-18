借鏡星雙語經驗 恐壓縮本土語言

為了達成「二○三○雙語政策」目標，教育部日前修正「各級學校申請外國教師聘僱許可及管理辦法」，外師除英語外，也能任教生活、藝文、健體等非語文科目，象徵雙語教育政策邁入新階段。政策方向從「教英語」逐漸擴大為「用英語教其他科目」，看似只是小幅調整，實則牽動更根本的問題：英語授課（ＥＭＩ）究竟是提升教育品質的手段，還是另一種負擔？

台灣提升英語力的用意值得肯定，畢竟經濟高度仰賴國際貿易與科技供應鏈，年輕世代確實需要更強的跨語言溝通能力。但「英語變好」與「變成雙語人才」並非同一件事，「用英語上課」也不必然等於「教育品質提升」。

對英語能力仍在學習發展中的學生而言，用英語學習數學、自然或工程，等於同時面對語言與學科雙重挑戰。台灣已有研究指出，不同大學推動ＥＭＩ時落差明顯，部分技職校院因學生英語基礎與經濟資源有限，教材成本與授課進度都成為壓力來源，反而拉大校際與階層間的教育落差。

常被視為典範的新加坡經驗，或許最值得借鏡。新加坡自建國以來，以英語為主要教學語言、輔以母語教育，成功打造出高度國際化的社會與經濟體，這項成就值得肯定。但新加坡經驗也顯示，強勢的雙語政策並非沒有代價；據新加坡官方二○二五年家庭調查，已有百分之五十八點一的居民以英語為最常用的家庭用語；使用華語方言的比例則已降至百分之四點九。英語不僅在教育與職場占據主導地位，也逐漸滲透私人生活領域，成為當地語言生態轉變中不易逆轉的一部分。

這對台灣格外具有參考價值，台灣近年致力於推動國家語言發展法，保存並復振台語、客語、原住民族語，方向恰與新加坡早年的語言政策相反。若雙語政策被窄化為「華語＋英語」，恐與保存本土語言的努力產生內在矛盾；當英語逐漸成為升學與專業發展的關鍵語言，無形中壓縮其他語言的生存空間，即使政策上並未刻意排除它們。

因此雙語政策不需簡化為「英語授課愈多愈好」，學英語、用英語上課、透過英語習得專業知識，是三個不同層次的目標，未必能互相替代。政策設計若可保留彈性，依學生程度與科目性質循序推動ＥＭＩ，同時持續投入本土語言教學資源，更能兼顧國際競爭力與語言多樣性，走出一條不同於新加坡，卻同樣務實的雙語之路。