融合教育挑戰：政策不能只有理念

這個暑假，特殊教育議題頻繁受到關注。從學生的攻擊事件、親師爭議，到部分學校面臨特教教師招聘不易，都讓我們重新思考：當融合教育已成為教育政策的重要方向，現有制度是否具備足以回應學生、教師與家庭需求的支持系統？

融合教育並非只是把特殊教育學生安排進普通班。從「薩拉曼卡宣言」到「身心障礙者權利公約」（ＣＲＰＤ），其理念已從教育安置走向平等參與與不歧視。我國「特殊教育法」也將融合教育、個別化、合理調整及可及性等納入規範。因此，融合教育真正關注的，不只是學生在哪裡上課，而是教育制度如何回應學生不同的能力與學習需求。

融合教育也不是天真地期待一般學生接受特殊教育學生，更不是只靠宣導、同理與包容，就能讓所有學生自然共同學習。學生本來就有差異，特殊教育學生的需求更不盡相同。真正的融合，是依個別需求提供適切支持，同時看見一般學生的學習、班級生活與安全。而這些工作從來不是某一位教師的責任。導師、科任教師、資源班特教教師、輔導教師、行政人員與家庭，都在支持系統中扮演不同角色。

學校可透過三級輔導與特殊教育服務進行評估、分工與調整；當校內專業不足時，再連結心理、醫療、社政等外部專業。關鍵不在誰承擔更多，而是這些人能否真正合作。

再完整的制度仍需要人來實踐。當學校連特教教師都面臨招聘困難，輔導與相關專業人力也有其負荷時，跨專業合作自然受到限制。融合教育若只要求第一線教師增加特教知能，卻沒有同步處理特教師資培育、配置、留任及外部專業人力的補充，再好的理念也可能停留在制度規範。

融合教育強調平等參與，但合理調整並非沒有界線，仍須依學生需求，考量學校的人力、教學運作與安全等實際條件。當原有支持無法回應需求時，應由團隊重新評估與調整，尋找更適切的支持方式。當既有安排無法回應學生需求時，應由團隊重新評估與調整，而不是要求任何一方無限承擔。

融合教育不能只看見特殊教育學生，也不能忽略一般學生、教師與家庭的需求。這不是「多數與少數」的選擇，而是教育制度如何兼顧不同需求，建立適切支持的問題。當學生、教師、家庭及特教專業人力都陸續出現壓力訊號，就不能只要求第一線學校自行解決。具有政策制定及法規修正權責者，應重新檢視特教人力、三級輔導、跨專業合作與外部支持是否真正能夠運作。

融合教育的核心，不是「普生要不要接受特生」，而是教育系統有沒有能力支持不同需求的學生共同學習。融合教育需要的不是停止，而是檢視與修正；政策不能只有理念，也需要給第一線實踐理念的條件。